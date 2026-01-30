ETV Bharat / state

शुष्क दिवस नहीं मनाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शराब दुकान खुलने पर जताया विरोध, डिप्टी सीएम बोले जानकारी नहीं

धमतरी : महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर शुष्क दिवस नहीं मनाने पर कांग्रेसियों ने शराब दुकान जाकर जमकर विरोध किया. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ में बेशरम का फूल भी लेकर पहुंचे थे. इस दौरान महात्मा गांधी की छायाचित्र हाथों में लेकर कांग्रेस ने शराब दुकान खुला होने पर विरोध जताया. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा.

बीजेपी शासन में महात्मा गांधी का अपमान

प्रदर्शन के दौरान शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि बड़े दुख का विषय है देश के जननायक महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है. इस अवसर पर पूरे देश में शुष्क दिवस घोषित किया जाता था. आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी सरकार में महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है. बीजेपी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रही है. शुष्क दिवस घोषित न करके एक तरह से षड्यंत्र रचा है.