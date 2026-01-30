ETV Bharat / state

शुष्क दिवस नहीं मनाने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, शराब दुकान खुलने पर जताया विरोध, डिप्टी सीएम बोले जानकारी नहीं

शहीद दिवस के दिन शराब दुकान खोले जाने को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया.वहीं डिप्टी सीएम ने शुष्क दिवस की जानकारी लेने की बात कही.

शुष्क दिवस पर शराब दुकान खोलने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
धमतरी : महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर शुष्क दिवस नहीं मनाने पर कांग्रेसियों ने शराब दुकान जाकर जमकर विरोध किया. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ में बेशरम का फूल भी लेकर पहुंचे थे. इस दौरान महात्मा गांधी की छायाचित्र हाथों में लेकर कांग्रेस ने शराब दुकान खुला होने पर विरोध जताया. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा.

बीजेपी शासन में महात्मा गांधी का अपमान

प्रदर्शन के दौरान शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि बड़े दुख का विषय है देश के जननायक महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है. इस अवसर पर पूरे देश में शुष्क दिवस घोषित किया जाता था. आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी सरकार में महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है. बीजेपी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रही है. शुष्क दिवस घोषित न करके एक तरह से षड्यंत्र रचा है.

शराब दुकान खुलने पर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महात्मा गांधी जी के नाम का इतिहास विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है. ये गोडसे विचारधारा का प्रतीक है, जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की. भाजपा पराक्रम दिवस के रूप में इस दिन को मानती है, उसी कारण शुष्क दिवस घोषित नहीं किया होगा. इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं- योगेश शर्मा,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष


शराब दुकान के मैनेजर को दिया बेशरम का फूल

योगेश शर्मा ने बताया कि आने वाले समय पर इस तरह का रवैया रहा तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा. हम सभी शराब दुकान में महात्मा गांधी का छायाचित्र और बेशरम का फूल लेकर गए थे.बेशरम के फूल को शराब दुकान के मैनेजर को दिया गया ताकि आगे इस तरह का कार्य ना करें.

धमतरी में बेशरम का फूल लेकर कांग्रेसी पहुंचे शराब दुकान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिप्टी सीएम अरुण साव बोले नहीं है जानकारी

वहीं जब धमतरी दौरे पर रहे डिप्टी सीएम अरुण साव से कांग्रेसियों के शराब दुकान में जाकर विरोध प्रदर्शन की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है. जब शराब दुकान शुष्क दिवस के दिन बंद रहनी चाहिए या नहीं इस बात का जवाब डिप्टी सीएम से मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी लूंगा.


संपादक की पसंद

