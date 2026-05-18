कांग्रेस ने किया दुर्ग निगम कार्यालय का घेराव, ताम्रध्वज साहू बोले- ट्रिपल इंजन सरकार फेल, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही
दुर्ग निगम की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पेयजल, सफाई जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 5:29 PM IST
दुर्ग: सोमवार को नगर निगम कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया. पेयजल, सफाई समेत मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने के साथ ही पेंशन के भी मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की भी देखने को मिली है. प्रदर्शन में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे.
ट्रिपल इंजन भी फेल- ताम्रध्वज
ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है फिर भी ना कोई वादे पूरे हो रहे ना ही मूलभूत सुविधा मिल रही है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि दुर्ग नगर निगम पूरी तरह वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है. शहर के 60 वार्डों में पेयजल, सफाई, सड़क और पेंशन जैसी मूलभूत समस्याएं लगातार बनी हुई हैं.
महापौर और निगम प्रशासन सिर्फ दिखावटी कामों में व्यस्त हैं. कई महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, शहर में पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था बदहाल है. जनता की आवाज उठाने कांग्रेस ने निगम का घेराव किया है और यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और उग्र होगा.- ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृह मंत्री
मेयर अलका बाघमार का जवाब
दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार ने कांग्रेस के आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस दबाव में प्रदर्शन कर रही है. महापौर ने दावा किया कि उनकी सरकार लगातार वार्डों में पानी सप्लाई और विकास कार्य कर रही है साथ ही पेंशन की प्रक्रिया भी जारी है.
भारी पुलिस बल तैनात
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दूसरे बैरिकेड पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.
कुछ लोग उग्र हो रहे थे लेकिन सभी को समझाइश दी गई है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर कांग्रेस ने SDM को ज्ञापन सौंपा है. सभी को समझाइश देकर वापस भेज दिया गया है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी
प्रदर्शन में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा पूर्व विधायक अरुण वोरा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल, ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.