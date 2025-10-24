ETV Bharat / state

सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने किया कलेक्टोरेट का घेराव, प्रशासन से मिला आश्वासन

जांजगीर- चांपा : बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया. कांग्रेसियों ने रैली निकाल कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी.बावजूद इसके कांग्रेसियों ने बेरिकेड्स तोड़कर सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया. इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई. कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत का काम शुरु करने का आश्वासन दिया.



बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप : आपको बता दें कि जिले की तीन विधानसभा पामगढ़, अकलतरा और जांजगीर चांपा में कांग्रेस के विधायक हैं. यहां की सभी सड़कों का हाल बुरा है. कांग्रेसी विधायकों ने राज्य सरकार पर अपने क्षेत्र की उपेक्षा करने कर आरोप लगाया है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वेषवश पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को आगे नहीं बढ़ा रही है. जिसके कारण जिले के अधिकांश सड़कों का बुरा हाल है.

