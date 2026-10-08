मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कांग्रेस का मार्च
बेमेतरा में कांग्रेसियों ने लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च निकाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी समेत कई मांगें रखी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 7:25 PM IST
बेमेतरा: निर्वाचन आयोग की भूमिका और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं. बेमेतरा जिले में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. ब्लॉक कांग्रेस भवन से शुरू होकर गांधी चौक राम मंदिर प्रांगण तक “लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च” निकाला गया. इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.
इन प्रमुख मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से ये मांगें उठाई गईं-
- चुनावों में लगे कथित रूप से “वोट चोरी” के गंभीर आरोपों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए.
- कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की.
- ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान लिए गए सभी बड़े प्रशासनिक निर्णयों और मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र समिति से समीक्षा कराने की मांग.
भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप
पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है. पूरे देश की जनता यह समझ चुकी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है.
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी काम कर रहे हैं- आशीष छाबड़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष
पात्र व्यक्ति मतदान से ना हो वंचित: गुरुदयाल सिंह बंजारे
प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे ने कहा कि भारत के संविधान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है. देश में लगभग 14 करोड़ और छत्तीसगढ़ में लगभग 25 लाख मतदाताओं के नाम कटने की खबरों को लेकर चिंता है.
हमारी मांग है कि निर्वाचन आयोग इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर, प्रभावित मतदाताओं के दावों-आपत्तियों की सुनवाई कर, उनका मताधिकार फिर से सुनिश्चित करे ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मताधिकार से वंचित न रहे.-: गुरुदयाल सिंह बंजारे
प्रदर्शन में बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे एवं बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी,महिला कांग्रेस ,युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे.