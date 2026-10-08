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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कांग्रेस का मार्च

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा: निर्वाचन आयोग की भूमिका और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं. बेमेतरा जिले में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. ब्लॉक कांग्रेस भवन से शुरू होकर गांधी चौक राम मंदिर प्रांगण तक “लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च” निकाला गया. इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) इन प्रमुख मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से ये मांगें उठाई गईं-