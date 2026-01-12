मंत्री के पति पर FIR दर्ज कराने की मांग, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने थाने में किया हंगामा, पुलिस ने कई घंटे हिरासत में रखा
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 12, 2026 at 10:44 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर आज सोमवार 12 जनवरी को देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया. उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने डालनवाला कोवताली में पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने पहले महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस ने उन्हें हिरासत. हालांकि कुछ दी देर बाद छोड़ भी दिया था. पुलिस ने छोड़ने के बाद फिर से सभी महिलाओं डालनवाला कोवताली पहुंच गई थी और हंगामा करने लगी.
आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करते हुए थाने मे धरना दिया और अपना विरोध दर्ज कराया. हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने सभी महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता डालनवाला थाने पहुंच गईं.
उसके बाद पुलिस ने ज्योति रौतेला सहित उनके साथ मौजूद अन्य महिलाओं को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया, और पुलिस वाहन से ऋषिकेश की तरफ ले गई. ज्योति रौतेला का कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से महिलाओं पर दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में देहरादून स्थित डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराने आए थे.
ज्योति रौतेला ने कहा कि बीती 2 जनवरी को उनकी तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि साहू ने एक सार्वजनिक सभा में बिहार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है. इसलिए उन्हें आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने आना पड़ा है. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस की महिलाओं के बीच जमकर हंगामा होता रहा.
दरअसल, हाल ही में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गिरधारी लाल साहू ने बिहारी की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों को प्रयोग किया था. गिरधारी लाल साहू ने कहा था कि शादी के लिए बिहार से लड़कियां 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है. गिरधारी लाल साहू के इस बयान की वजह से उनकी पत्नी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की काफी किरकरी हुई थी.
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ बीजेपी सरकार के भी घेरा था. हालांकि बाद में गिरधारी लाल साहू ने अपने उस बयान पर मांफी भी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने गिरधारी लाल साहू के इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया था और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी थी. हालांकि अभी तक गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद सोमवार को फिर से कांग्रेस ने हंगामा किया और सरकार व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की.
