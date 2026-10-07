भूत का रूप धारण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर DC कार्यालय का घेराव
रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 5:36 PM IST
रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को रांची में महानगर रांची कांग्रेस, रांची ग्रामीण कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने संयुक्त रूप से समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.
डीसी कार्यालय तक आक्रोश मार्च
कांग्रेस के बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य कार्यालय से आक्रोश मार्च निकाला. इस दौरान कार्यकर्ता हाथ में झंडा-बैनर लिए डीसी कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमनकर नारेबाजी करते नजर आए. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला भी फूंका.
भूत के रूप में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता
रांची समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता भूत के रूप में पहुंचे थे. उनका आरोप है कि वह सभी जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार ने जीते जी उन्हें SIR में मारकर भूत बना दिया है. जिसके विरोध में हमलोगों ने भूत का रूप धारण कर प्रदर्शन में पहुंचे हैं.
आज के डीसी कार्यालय घेराव और प्रदर्शन कार्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांके विधायक सुरेश बैठा, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह, महिला कांग्रेस की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो, रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार की गतिविधियों को राष्ट्र और लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि उनके पद से हटने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.
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