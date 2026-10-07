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भूत का रूप धारण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर DC कार्यालय का घेराव

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को रांची में महानगर रांची कांग्रेस, रांची ग्रामीण कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने संयुक्त रूप से समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.