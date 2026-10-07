राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का देर रात प्रदर्शन, भोपाल में निर्वाचन आयोग का दफ्तर घेरा
जीतू बोले-वोट चोरी के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन, प्रदेश में लगातार चलेगा प्रदर्शन, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप. विश्वास चतुर्वेदी व आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:53 AM IST
भोपाल : राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसद लोकतंत्र और वोट के अधिकार से जुड़े सवालों को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. राहुल की गिरफ्तारी के विरोध मे कांग्रेस नेताओं ने भोपाल मे निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया, जो देर रात तक चलता रहा.
दिल्ली से भोपाल तक विरोध की आग
चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली मे राहुल गांधी सहित विपक्ष के हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी के बाद मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया. वहीं, भोपाल में भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन कार्यलय के बाहर धरना दे दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सांसद सवाल पूछने और वोट से जुड़े आरोपों का जवाब मांगने के लिए आगे बढ़ रहे थे. पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गई.
पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान
जीतू पटवारी ने कहा, '' नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई कार्रवाई के विरोध में अगले दिन प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे.'' उन्होंने कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया है. वहीं, देर रात भोपाल में जारी रहे प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे. उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.''
चुनाव आयोग के पास भारी पुलिस बल तैनात
धरना स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई. भारी पुलिस बल द्वारा प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
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कांग्रेस नेता ने कहा कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाला अभियान है. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे.