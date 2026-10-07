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राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का देर रात प्रदर्शन, भोपाल में निर्वाचन आयोग का दफ्तर घेरा

राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का देर रात प्रदर्शन ( Etv Bharat )

भोपाल : राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसद लोकतंत्र और वोट के अधिकार से जुड़े सवालों को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. राहुल की गिरफ्तारी के विरोध मे कांग्रेस नेताओं ने भोपाल मे निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया, जो देर रात तक चलता रहा.