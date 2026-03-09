ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने अफसोस जाहिर किया कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए महिला दिवस जैसे मौके को चुना गया.

Congress protests in bhilwara
भीलवाड़ा में प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 3:49 PM IST

भीलवाड़ा: देश भर में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए. हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता पैदल भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने बताया कि सोमवार को भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त कांग्रेस के नेता, मंडल अध्यक्ष व पार्षद के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिला कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और गैस सिलेंडर की रेट में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया.

पढ़ें: घरेलू गैस सिलेंडर महंगा...अब 25 दिन बाद ही होगी फिर बुकिंग, कोटा में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि कर जनता को परेशान किया गया है. उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि महिला दिवस के दिन ही गैस सिलेंडर की दरें बढ़ाकर महिलाओं की जेब पर डाका डाला गया है. केंद्र सरकार को बढ़ी हुई दरों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी. इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, कुणाल ओझा, धर्मेंद्र पारीक, मनोज पालीवाल सहित कांग्रेस के महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे.

