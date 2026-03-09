ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

भीलवाड़ा: देश भर में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए. हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता पैदल भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने बताया कि सोमवार को भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त कांग्रेस के नेता, मंडल अध्यक्ष व पार्षद के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिला कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और गैस सिलेंडर की रेट में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया.