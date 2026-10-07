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8 अक्टूबर को हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान

Congress protest at every district ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: लोकतंत्र बचाओ सप्ताह एवं कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान को लेकर बुधवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक का आयोजन हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी संजय दत्त के मार्गदर्शन में तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में किया गया. बैठक में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के नाम पर मतदाता सूचियों में हो रहे बदलाव, मतदाताओं के अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता तथा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.