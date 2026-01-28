भूपेश बघेल पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस का थाना घेराव, दुर्ग में FIR और गिरफ्तारी की मांग
पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. एक युवक की गिरफ्तारी की मांग की.
दुर्ग: बुधवार को भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सुपेला थाने का घेराव किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली-गलौज और समाज में द्वेष फैलाने के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सुपेला थाना परिसर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की.
थाने के बाहर नारेबाजी
दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी थाना गेट के सामने ही बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे थाने के बाहर ही डटे रहेंगे. विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी बनी रही.
छत्तीसगढ़, विशेषकर दुर्ग जिले में लगातार बढ़ते अपराध चिंता का विषय है. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी खुलेआम आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं.- मुकेश चंद्राकर, भिलाई शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष
IT एक्ट के तहत आता है मामला
मुकेश चंद्राकर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अमित सेन नाम का व्यक्ति लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है. इससे समाज में नकारात्मक माहौल बन रहा है. उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ने उनसे समय मांगा है और कहा है कि यह मामला आईटी एक्ट के तहत आता है, इसलिए उचित धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है.
पुलिस ने दिया आश्वासन
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और कार्रवाई पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर रायपुर में भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है.