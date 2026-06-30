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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामला: महिला कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़कर की नारेबाजी

श्रीगंगानगर : 13 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर सोमवार को श्रीगंगानगर में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया गया. सांसद निवास से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एनएसयूआई, किसान संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा.

प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी जांच के साथ सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. साथ ही शहर में संचालित अवैध होटलों पर सख्त कार्रवाई, नियमित जांच और निगरानी की भी मांग उठाई गई. जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमला बिश्नोई ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों के घरों और होटलों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा मिले. यदि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.