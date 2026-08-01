कांग्रेस का छात्रों के समर्थन में कलक्ट्रेट का घेराव, गुटबाजी के बीच शक्ति प्रदर्शन भी, मंच से एकजुटता पर दिए बयान
नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जगह पर बुलाया और वहां से एक साथ रैली लेकर वे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे.
Published : August 1, 2026 at 2:59 PM IST
कोटा : कोटा में कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत ही शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुआ. कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे थे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी कोटा के संगठन प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज समेत कई नेता मौजूद रहे. इस दौरान सभी अलग-अलग गुट में नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे. मंच पर सभी नेता एकजुटता पर ही बयान दे रहे थे. इसके बाद नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था.
इस दौरान कार्यकर्ता भी अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया. बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कर कार्यकर्ताओं को दूर किया. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिग्नेश मेवानी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी और भी कई मांगे हैं. पुलिस के जिन लोगों ने छात्रों पर बर्बरता की है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए. इस दौरान कांग्रेस के धड़े चार हिस्सों में बंटे हुए नजर आए, जिसमें गुटबाजी साफ नजर आ रही थी.
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नेताओं के नारे पर चेतावनी भी : प्रदर्शन में अलग-अलग जगह से कार्यकर्ता पहुंचे थे. नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जगह पर बुलाया और वहां से एक साथ रैली लेकर वे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. हालांकि, कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. वह सभी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. बीच-बीच में कार्यकर्ता अपने नेताओं के नारे भी लगा रहे थे. इस पर संगठन प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने नाराजगी जताई और माइक लेते हुए सभी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि नेताओं का नारा कोई नहीं लगाएगा, केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के ही नारे लगाए जाएंगे. अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा करता है तो वह ठीक नहीं होगा.
चार अलग-अलग जगह से पहुंचे विरोध करने : पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया था. यहां से वैसे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे. इसी तरह से शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने लाडपुरा पंचायत समिति के नजदीक कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया था. देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस के नजदीक कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया था. चौथी तरफ विधायक शांति धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे थे. इस दौरान हिंडोली विधायक अशोक चांदना, पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना, बूंदी जिला अध्यक्ष महावीर मीणा, अनूप ठाकुर, अमीन पठान, सरोज मीणा व शिवराज गुंजल समेत कई नेता मौजूद रहे.