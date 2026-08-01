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कांग्रेस का छात्रों के समर्थन में कलक्ट्रेट का घेराव, गुटबाजी के बीच शक्ति प्रदर्शन भी, मंच से एकजुटता पर दिए बयान

कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ( ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : कोटा में कांग्रेस पार्टी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत ही शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुआ. कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे थे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी कोटा के संगठन प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज समेत कई नेता मौजूद रहे. इस दौरान सभी अलग-अलग गुट में नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे. मंच पर सभी नेता एकजुटता पर ही बयान दे रहे थे. इसके बाद नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था. इस दौरान कार्यकर्ता भी अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया. बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग कर कार्यकर्ताओं को दूर किया. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिग्नेश मेवानी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी और भी कई मांगे हैं. पुलिस के जिन लोगों ने छात्रों पर बर्बरता की है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए. इस दौरान कांग्रेस के धड़े चार हिस्सों में बंटे हुए नजर आए, जिसमें गुटबाजी साफ नजर आ रही थी. कांग्रेस का छात्रों के समर्थन में कलक्ट्रेट का घेराव. (ईटीवी भारत कोटा)