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'बेलतरा को बदलापुर बनाने की साजिश' कांग्रेस का बिलासपुर में जंगी प्रदर्शन, वाटर कैनन से निकली धार ने रोका रास्ता

बेलतरा को बदलापुर बनाने की साजिश ( ETV Bharat )

बिलासपुर: कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर पर कथित रुप से छेड़छाड़ का आरोप छात्राओं ने दिल्ली में लगाया है. जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने इस कथित छेड़छाड़ के विरोध में एक मार्च निकाला. आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बेलतरा में कांग्रेस भवन में घुस गईं और वहां पर जमकर हंगामा किया. हंगामे और प्रदर्शन में शामिल लोगों पर एफआईआर की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने भी जंगी प्रदर्शन किया.

कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज जगह-जगह पर बैरिकेडिंग लगाई. कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर दफ्तर की ओर बढ़े. इस दौरान उनको रोकने के लिए पुलिस दल वहां पर पहले से मौजूद रहा. पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नाराज हुए. उनका कहना था कि सरकार और स्थानीय विधायक के इशारे पर उनके साथ सख्ती बरती जा रही है.