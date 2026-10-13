'बेलतरा को बदलापुर बनाने की साजिश' कांग्रेस का बिलासपुर में जंगी प्रदर्शन, वाटर कैनन से निकली धार ने रोका रास्ता
कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी विधायक पर शिकायत दर्ज किए जाने की मांग की है. संजय यादव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 4:38 PM IST
बिलासपुर: कांग्रेस सांसद और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर पर कथित रुप से छेड़छाड़ का आरोप छात्राओं ने दिल्ली में लगाया है. जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने इस कथित छेड़छाड़ के विरोध में एक मार्च निकाला. आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बेलतरा में कांग्रेस भवन में घुस गईं और वहां पर जमकर हंगामा किया. हंगामे और प्रदर्शन में शामिल लोगों पर एफआईआर की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने भी जंगी प्रदर्शन किया.
कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन
कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज जगह-जगह पर बैरिकेडिंग लगाई. कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर दफ्तर की ओर बढ़े. इस दौरान उनको रोकने के लिए पुलिस दल वहां पर पहले से मौजूद रहा. पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नाराज हुए. उनका कहना था कि सरकार और स्थानीय विधायक के इशारे पर उनके साथ सख्ती बरती जा रही है.
कांग्रेस दफ्तर में घुसने और हंगामा करने का लगाया आरोप
प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगी, वहां नेहरू चौक के पास पुलिस ने उनको रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस नेता विजय केसरवानी की पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस भी हुई. प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने टीन शीट की दीवार भी खड़ी की थी. कांग्रेस कार्यकर्ता जब उस टीन की दीवार को पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने वैटर कैनन का इस्तेमाल कर उनको वहां से हटा दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प और झूमाझटकी भी हुई.
बेलतरा को जिस तरह से बदलापुर बनाने की साजिश बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने रची है, हम इसकी निंदा करते हैं. आज पूरा बेलतरा सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरा है. विधायक के इशारे पर हमें परेशान किया जा रहा है और रोका जा रहा है. कल जबरन ये लोग कांग्रेस भवन में घुस आए: विजय केशरवानी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष
कल भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में घुसकर प्रदर्शन किया, इसकी हम निंदा करते हैं. हमारी मांग है कि दोषियों पर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए. जो भी कांग्रेस भवन में घुसकर हंगामा करने के आरोपी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए. इनको जान लेना चाहिए कि सत्ता सिर्फ पांच साल की है, हमेशा ये सत्ता में रहेंगे ऐसा नहीं है: पुष्पेन्द्र साहू, पार्षद, वार्ड नंबर 10
बेलतरा विधायक पर केस दर्ज करने की मांग
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्थानीय विधायक के दबाव में पंचायत एवं नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कथित तौर पर प्रशासनिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा विकास कार्यों में भेदभाव, बदले की राजनीति और क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया.
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