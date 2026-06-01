ETV Bharat / state

बिजली कटौती से जनता परेशान, कांग्रेस ने सीएम हाउस घेराव की दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती से बुरा हाल है. कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है.

Protest by the residents of Raipur
रायपुर वासियों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 11:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पानी के बाद अब बिजली के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है. प्रदेशभर में बढ़ती बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, ट्रांसफार्मर फेल और महंगे बिजली बिलों पर अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मुद्दे पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आमजन और वरिष्ठ नागरिकों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा.

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, एक फेस गुल होने और ट्रांसफार्मर फेल होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. शिकायतों के बावजूद न तो समय पर समाधान हो रहा है और न ही जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेही लेने को तैयार हैं. उनका आरोप है कि उपभोक्ताओं के फोन तक नहीं उठाए जाते.

रायपुर में बिजली कटौती पर विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

गुढ़ियारी में सबसे ज्यादा संकट

विकास उपाध्याय ने कहा कि गुढ़ियारी और आसपास का क्षेत्र सबसे अधिक बिजली संकट झेल रहा है. कांग्रेस सरकार के समय यहां नए विद्युत सब स्टेशन के लिए फंड स्वीकृत किया गया था, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण परियोजना आज तक अधूरी पड़ी है. उन्होंने कलेक्टर से नजूल या ट्रस्ट की भूमि उपलब्ध कराकर तत्काल सब स्टेशन निर्माण शुरू कराने की मांग की.

लाखों लोगों हो रहे परेशान

रायपुर पश्चिम के दर्जनों वार्ड और मोहल्ले बिजली संकट से प्रभावित हैं. रामनगर, गोपाल नगर, कृष्णा नगर, तिलक नगर, जनता कॉलोनी, गुढ़ियारी और रायपुरा में सबसे ज्यादा असर पड़ा है. इसके अलावा डीडी नगर, खमतराई, पुरानी बस्ती, सुंदर नगर, लाखे नगर, टिकरापारा, ब्राह्मणपारा और सिविल लाइन जैसे इलाकों में रहने वाले लाखों लोग रोजाना बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं.

आम जनता बेहद परेशान

पूर्व विधायक ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच घरों में रहने वाली महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं. बिजली कटौती के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि व्यापार और छोटे उद्योगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों को भी विद्युत आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है.

सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में क्यों बढ़ रही समस्या?

विकास उपाध्याय ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ हमेशा से सरप्लस बिजली वाला राज्य रहा है, फिर भी जनता को पर्याप्त बिजली क्यों नहीं मिल रही. उनका आरोप है कि सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए महंगी बिजली वसूल रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं नहीं दे पा रही है.

ट्रांसफार्मर और 33 केवी लाइन का बहाना कब तक?

उन्होंने कहा कि हर बार बिजली विभाग 33 केवी लाइन में खराबी या ट्रांसफार्मर फेल होने का हवाला देता है. यदि बार-बार एक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं तो विभाग क्षमता बढ़ाने, रखरखाव और स्थायी समाधान के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहा है?

विधायक पर भी साधा निशाना

विकास उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्र की जनता स्थानीय विधायक से भी निराश हो चुकी है. लोगों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी समाधान निकालने में विफल साबित हो रहे हैं.

समाधान नहीं तो सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने साफ चेतावनी दी कि यदि बिजली संकट का जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी. पहले बिजली विभाग का घेराव किया जाएगा, फिर जिम्मेदार अधिकारियों के निवास का घेराव किया जाएगा. अंत में ऊर्जा विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री के निवास का घेराव कर जनता की आवाज बुलंद की जाएगी.

भीषण गर्मी में बिजली संकट अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. सवाल यह है कि सरप्लस बिजली वाले राज्य में जनता आखिर कब तक कटौती, लो-वोल्टेज और खराब व्यवस्था का सामना करती रहेगी, और सरकार इन शिकायतों का स्थायी समाधान कब तक दे पाएगी. ? इस मुद्दे पर आने वाले समय में सियासी घमासान और चरम पर होने की उम्मीद है.

उपचुनाव, पेपर लीक, खाद संकट और प्रशासनिक विवाद पर तीखा हमला, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा

TAGGED:

SAI GOVT OVER POWER CUTS
POWER CUTS IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती
विकास उपाध्याय
CONGRESS PROTEST ON POWER CUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.