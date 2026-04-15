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वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार को दे दी बड़ी चेतावनी

वाराणसी: बनारस समेत पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर कंज्यूमर्स को हो रही परेशानी को मुद्दा बनाकर इसके खिलाफ महानगर एवं जिला कांग्रेस कमेटी ने सिगरा स्थित अभियंता वितरण के कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में बिजली विभाग आम जनता पर जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोप रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वाराणसी में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिगरा पेट्रोल पंप के समीप महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए, वहां माल्यार्पण एवं संकल्प के बाद सभी लोग जुलूस के रूप में अभियंता (वितरण) कार्यालय की ओर कूच किया और विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया. इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.





आम जनता का किया जा रहा आर्थिक शोषण

प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल एवं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट/प्रीपेड मीटर के नाम पर आम जनता का सुनियोजित आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जो पूरी तरह जनविरोधी और असंवेदनशील नीति का परिचायक है. दोनों नेताओं ने कहा कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के पुराने मीटर हटाकर जबरन प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे गरीब, किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में धकेल रही है.

