वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार को दे दी बड़ी चेतावनी
"अगर सरकार ने इस जनविरोधी नीति को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी व्यापक जनआंदोलन करेगी"
वाराणसी: बनारस समेत पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर कंज्यूमर्स को हो रही परेशानी को मुद्दा बनाकर इसके खिलाफ महानगर एवं जिला कांग्रेस कमेटी ने सिगरा स्थित अभियंता वितरण के कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में बिजली विभाग आम जनता पर जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोप रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
दरअसल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिगरा पेट्रोल पंप के समीप महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए, वहां माल्यार्पण एवं संकल्प के बाद सभी लोग जुलूस के रूप में अभियंता (वितरण) कार्यालय की ओर कूच किया और विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया. इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
आम जनता का किया जा रहा आर्थिक शोषण
प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल एवं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट/प्रीपेड मीटर के नाम पर आम जनता का सुनियोजित आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जो पूरी तरह जनविरोधी और असंवेदनशील नीति का परिचायक है. दोनों नेताओं ने कहा कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के पुराने मीटर हटाकर जबरन प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे गरीब, किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के बजाय उन्हें असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में धकेल रही है.
व्यापक जनआंदोलन की चेतावनी
उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह नीति लागू की जा रही है, जबकि आम जनता की समस्याओं और शिकायतों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर प्रणाली में लगातार तकनीकी खामियां, गलत बिलिंग और रिचार्ज से जुड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं, जिनका समाधान समय पर नहीं हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही इस जनविरोधी नीति को वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनआंदोलन छेड़ेगी और सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.
बहाल की जाए पुरानी व्यवस्था
नेताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि जबरन लगाए गए प्रीपेड/स्मार्ट मीटर तत्काल हटाए जाएं और पूर्व की व्यवस्था बहाल की जाए. नए कनेक्शनों में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त की जाए. पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों एवं संबंधित कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
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