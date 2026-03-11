ETV Bharat / state

रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर चूल्हा जलाकर जताया विरोध

कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से मालवीय नगर के अपेक्स सर्किल पर प्रदर्शन किया गया.

सड़क पर चूल्हा जलाकर विरोध
सड़क पर चूल्हा जलाकर विरोध (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
जयपुर : खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते एक ओर जहां रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत सामने आ रही है. वहीं रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि भी हुई है. इसे लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस पार्टी भी देश भर में इसे लेकर आंदोलन कर रही है. इस मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस 12 और 13 मार्च को सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी.

इसी बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को सड़क पर चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष योगिता पंकज काकू के नेतृत्व में अभियोग प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने अपेक्स सर्किल पर मिट्टी का चूल्हा जलाया और अपना विरोध दर्ज कराया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. करीब आधे घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और धरना दिया.

योगिता शर्मा, अध्यक्ष, कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ. (ETV Bharat Jaipur)

महिलाओं को चूल्हे पर लाना चाहती है BJP: प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए योगिता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद आमजन खुद को ठगा महसूस कर रहा है. लोग अपना घर और रोजगार कैसे चलाएंगे? 15-20 हजार की नौकरी करने वाले मध्यम परिवार हजार रुपए का गैस सिलेंडर कैसे लेंगे? महंगाई तो छोड़ो लोगों को गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं. जनता अपने सारे कामकाज छोड़कर गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की पीड़ा समझते हुए उन्हें मिट्टी के चूल्हे के धुएं से आजादी दी थी. उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे, लेकिन मोदी सरकार फिर से महिलाओं को मिट्टी के चूल्हों में ही झोंकना चाहती है, जो ठीक नहीं है. अगर बढ़ी हुई कीमत वापस नहीं दी गई तो महिलाओं के साथ बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किए जाएंगे.

TAGGED:

TENSION IN MIDDLE EAST
HIKE IN LPG CYLINDER PRICES
PROTEST AGAINST MODI GOVERNMENT
गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े
MIDDLE EAST WAR EFFECT

