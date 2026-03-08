गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने कवर्धा में पकोड़े तले, कहा-महिला दिवस पर ऐसा तोहफा, कोंडागांव में भी पुतला दहन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 8, 2026 at 8:14 PM IST
कोंडागांव/कवर्धा: घरेलू रसोई गैस के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. बुधवार को जहां कोंडागांव में पुतला दहन किया गया तो वहीं महिला दिवस के मौके पर कवर्धा में महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर चूल्हे में पकोड़े तले.
कोंडागांव में मोहन मरकाम का केंद्र पर निशाना
कोंडागांव में कांग्रेस कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड में एकत्र हुए और केंद्र की मोदी सरकार तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन मुश्किल होता जा रहा है. उनका कहना था कि रसोई गैस के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है. प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है. गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर घर की रसोई पर पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर होता है.- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री
अफीम की खेती के आरोप पर भी उठाए सवाल
मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में एक बीजेपी नेता के खेत में कथित रूप से अफीम की खेती के मामले को भी गंभीर बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे से जुड़ी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है. कांग्रेस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.
कवर्धा में महिला दिवस पर अनोखा प्रदर्शन
वहीं कवर्धा में विश्व महिला दिवस के मौके पर कांग्रेसी महिलाओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया. सिग्नल चौक में महिला पदाधिकारियों ने गैस सिलेंडर को माला पहनाई और उसके पास पारंपरिक चूल्हा जलाकर उसी पर पकोड़े बनाकर विरोध दर्ज कराया. इस अनोखे प्रदर्शन ने वहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ देर के लिए मौके पर भीड़ भी जमा हो गई.
महिला दिवस के मौके पर सरकार को महिलाओं को राहत देने वाले फैसले लेने चाहिए थे, लेकिन इसके उलट गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं.- सीमा अगम अनंत, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस
महिलाओं ने कहा, महंगाई से बिगड़ रहा घरेलू बजट
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि महंगाई के कारण घर का बजट बिगड़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम व गरीब वर्ग के परिवारों को हो रही है. महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार से गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस महिला मोर्चा आंदोलन को और तेज करेगा.