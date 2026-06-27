भोजराज नाग और विक्रम उसेंडी को कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे, कांकेर के शाला प्रवेश उत्सव में मचा बवाल
कांकेर के शाला प्रवेश उत्सव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद और विधायक को काले झंडे दिखाए हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 27, 2026 at 7:22 PM IST
कांकेर: कोयलीबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक विरोध देखने को मिला. कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम उसेंडी के काफिले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया.
कोयलीबेड़ा में मचा सियासी बवाल
कोयलीबेड़ा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उस समय माहौल गरमा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम उसेंडी के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए. प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता आंदोलन और चक्का जाम कर रही थी, लेकिन उस समय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं पहुंचे. इसी नाराजगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.
बीजेपी सांसद और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन
दुर्गा पेट्रोल पंप के सामने हुए इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधायक विक्रम उसेंडी को अपना वाहन भी बदलना पड़ा. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और कुछ कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, हालांकि पुलिस ने जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया और कार्यक्रम निर्धारित समय पर संपन्न हुआ.
कांग्रेस ने बोला हल्ला
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं और जनता की मांगों की लगातार अनदेखी किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया. उन्होंने सांसद और विधायक से जनता के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है. फिलहाल इस पूरे मामले में सांसद भोजराज नाग और विधायक विक्रम उसेंडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. कोयलीबेड़ा में शाला प्रवेश उत्सव के दौरान हुए इस विरोध प्रदर्शन ने क्षेत्र की राजनीति को एक बार फिर गर्मा दिया है. अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.