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कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस बोली पनीर चिल्ली का रेट हो गया डबल

कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडी मंदिर के पास जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शन का नेतृत्व दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर और दुर्ग शहर जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने किया.

कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन

कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगे सिलेंडर के खिलाफ पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की और बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं.