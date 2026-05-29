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कांग्रेस का हल्लाबोल, पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर फोड़ी मटकियां

बीकानेर : बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि, शहर में गहराते पेयजल संकट और बार-बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में शुक्रवार को बीकानेर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकालकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम अलग-अलग ज्ञापन सौंपे. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला की अगुवाई में बीकानेर में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला. सत्या और रतन बिहारी पार्क से कलेक्ट्रेट तक हाथों में खाली मटकियां लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारीबाजी की और एक साथ मटकियां फोड़कर विरोध जताया.

हर मोर्चे पर विफल सरकार : पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला ने कहा कि बीकानेर शहर में पेयजल सप्लाई नहरबंदी के खत्म होने के बाद भी सुचारू नहीं हुई और जो काम कांग्रेस की शासनकाल में हमने शुरू करवाए वह अभी तक पूरे नहीं हुए. इसके चलते शहर में पेयजल की किल्लत पैदा हुई, लेकिन इसको लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है. सरकार पूरी तरह से हर मोड़ पर विफल नजर आ रही है. बीकानेर की समस्याओं के साथ ही प्रदेश और देश की गहराती समस्याओं जिनमें पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आमजन पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर भी हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है.