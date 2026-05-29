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कांग्रेस का हल्लाबोल, पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर फोड़ी मटकियां

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकालकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया.

पेयजल संकट के खिलाफ प्रदर्शन
पेयजल संकट के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 4:13 PM IST

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बीकानेर : बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि, शहर में गहराते पेयजल संकट और बार-बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में शुक्रवार को बीकानेर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकालकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम अलग-अलग ज्ञापन सौंपे. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला की अगुवाई में बीकानेर में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला. सत्या और रतन बिहारी पार्क से कलेक्ट्रेट तक हाथों में खाली मटकियां लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारीबाजी की और एक साथ मटकियां फोड़कर विरोध जताया.

हर मोर्चे पर विफल सरकार : पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला ने कहा कि बीकानेर शहर में पेयजल सप्लाई नहरबंदी के खत्म होने के बाद भी सुचारू नहीं हुई और जो काम कांग्रेस की शासनकाल में हमने शुरू करवाए वह अभी तक पूरे नहीं हुए. इसके चलते शहर में पेयजल की किल्लत पैदा हुई, लेकिन इसको लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है. सरकार पूरी तरह से हर मोड़ पर विफल नजर आ रही है. बीकानेर की समस्याओं के साथ ही प्रदेश और देश की गहराती समस्याओं जिनमें पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आमजन पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर भी हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है.

कांग्रेस का हल्लाबोल. (ETV Bharat Bikaner)

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उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद देशवासियों को राहत नहीं मिल रही है. केंद्र सरकार से करों में कटौती कर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने की मांग की गई. कल्ला ने भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कहा कि आमजन परेशान हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और सरकार पूरी तरह से मौन है.

पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर फोड़ी मटकियां
पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर फोड़ी मटकियां (ETV Bharat Bikaner)

जनविरोधी सरकार : पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने भाजपा सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई चरम पर है और गरीब एवं मध्यम वर्ग का जीवनयापन कठिन हो गया है. पेट्रोल-डीजल और गैस पर भारी कर लगाकर जनता की जेब पर सीधा बोझ डाला जा रहा है. बीकानेर में पानी की कृत्रिम समस्या पैदा कर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि बिजली कटौती ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है. हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी. प्रदर्शन में पीसीसी सचिव गजेंद्र सिंह सांखला, प्रदेश प्रवक्ता साजिद सुलेमानी, कन्हैयालाल कल्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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