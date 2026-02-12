ETV Bharat / state

महापौर को कांग्रेस ने बताया “वसूली दीदी” सड़क पर हल्लाबोल प्रदर्शन, कहा - मरीन ड्राइव बना बीजेपी की कमाई का अड्डा

रायपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सवाल उठाया, कहा जब मरीन ड्राइव पर कोई तय पार्किंग स्थल ही नहीं है, तो सड़क पर खड़े वाहनों से पार्किंग शुल्क किस अधिकार से वसूला जा रहा है? क्या अब सड़क पर वाहन खड़ा करना भी अपराध बना दिया गया है. कांग्रेस ने इसे पूरी तरह अवैधानिक, मनमानी और जनता के साथ खुली लूट करार दिया.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था “वसूली दीदी से जनता परेशान”, “भाजपा की अवैध वसूली बंद करो.” महापौर मीनल चौबे और भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. मरीन ड्राइव की सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता जब उतरे तो लोगों की भी भारी भीड़ प्रदर्शन को देखने के लिए ठहर गई.

रायपुर: नगर निगम रायपुर की कथित अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को मरीन ड्राइव पर विरोध प्रदर्शन किया. पार्किंग सुविधा के नाम पर सड़क पर जबरन शुल्क वसूली को लेकर कांग्रेस ने महापौर मीनल चौबे को सीधे-सीधे “वसूली दीदी” करार दिया. नाराज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर जनता की जेब काटने का आरोप लगाया. तेलीबांधा तालाब स्थित मरीन ड्राइव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.





“भ्रमण स्थल या भाजपा की कमाई मशीन?“

श्रीकुमार मेनन ने कहा, तेलीबांधा तालाब और मरीन ड्राइव आम जनता के लिए विकसित सार्वजनिक भ्रमण स्थल है, न कि नगर निगम या भाजपा की तिजोरी भरने का जरिया. लोग यहां परिवार के साथ समय बिताने, पैदल चलने और सुकून के पल तलाशने आते हैं, लेकिन भाजपा शासित नगर निगम ने इसे भी कमाई का साधन बना दिया.





ट्रिपल इंजन सरकार = ट्रिपल वसूली मॉडल: कांग्रेस

श्रीकुमार मेनन ने भाजपा की “ट्रिपल इंजन सरकार” पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज हर सार्वजनिक सुविधा को वसूली के केंद्र में बदल दिया गया है. पार्क, सड़क, तालाब हर जगह जनता से पैसा ऐंठने की नीति चल रही है. यह विकास नहीं, बल्कि संगठित वसूली तंत्र है.





पार्किंग शुल्क के नाम पर नगर निगम का नया खेल?

रायपुर नगर निगम ने शहर की पार्किंग व्यवस्था सुधारने के बजाय अब सीधे पार्किंग शुल्क वसूली को प्राथमिकता दे दी है. निगम के ताजा आदेश में गंज मैदान, कलेक्टोरेट मल्टी लेवल पार्किंग, तेलीबांधा तालाब सहित प्रमुख इलाकों में पार्किंग शुल्क वसूली के लिए कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब शहर में अव्यवस्थित पार्किंग, अवैध वसूली और आम नागरिकों की परेशानियां जस की तस हैं, तब नगर निगम का पूरा फोकस सिर्फ पार्किंग शुल्क बढ़ाने और सख्त वसूली पर क्यों है?

बिना मूलभूत सुविधाओं, स्पष्ट दर सूची और जवाबदेही तय किए बिना पार्किंग शुल्क वसूली का यह आदेश निगम की नीयत और कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है. आम जनता से पैसा वसूलने में तत्पर नगर निगम, सुविधा और व्यवस्था देने में कब सक्रिय होगा यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है.

कांग्रेस का ऐलान, वसूली बंद नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा

प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे, कुलदीप जुनेजा, पंकज शर्मा, आकाश तिवारी, आकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मरीन ड्राइव पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूली तुरंत बंद नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और सड़कों से लेकर नगर निगम तक भाजपा को घेरा जाएगा.

13 सालों से अटका शिक्षा के अधिकार कानून का मुआवज़ा, प्राइवेट स्कूलों का सरकार को अल्टीमेटम, HC के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग बेपरवाह

नारायणी धाम में सातों वचन निभाने का लिया वादा, झूमकर नाचे घरवाले

मीसाबंदियों से मिले सीएम विष्णु देव साय, हनुमान मंदिर पहुंचकर लिया प्रभु का आशीर्वाद