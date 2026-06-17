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बिजली बिल बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, महासमुंद में कार्यालय का घेराव, पुतला फूंका

बिजली विभाग कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध, स्मार्ट मीटर लगाने में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप

Congress protest electricity bill
बिजली विभाग कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 4:32 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महासमुंद जिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ी हुई कीमतों और बिना मर्जी के लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध में बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया. इस दौरान पुतला भी फूंका गया. प्रदर्शन के दौरान धक्का-मुक्की भी हुई.

बिजली बिल बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक के नेतृत्व में पैदल मार्च

खल्लारी विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव की अगुवाई में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए. सभी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली बिल में बढ़ोतरी को जनता विरोधी फैसला बताया.

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सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली बिल में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की

प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बिजली विभाग के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाए थे. लेकिन प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े और फिर उसे हटाते हुए दफ्तर के अंदर घुस गए. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी धक्का-मुक्की और झूमाझटकी हुई, जिसे पुलिस ने किसी तरह शांत कराया.

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प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

दफ्तर के अंदर नारेबाजी करने के बाद सभी कांग्रेसी सड़क पर जमा हो गए. वहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. कांग्रेस का कहना है कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को सरकार तुरंत वापस ले साथ ही राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की पूरी जांच कराई जाए.

भाजपा सरकार बिजली दरों में लगातार वृद्धि कर आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है. उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.- द्वारिकाधीश यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

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भाजपा कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे कांग्रेसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्मार्ट मीटर लगाने में पारदर्शिता नहीं

बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी अपने भाषण में कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में उपभोक्ताओं की सहमति और पारदर्शिता का अभाव है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है. पार्टी ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की है.

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