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चुनाव आयोग के खिलाफ सूरजपुर में भी कांग्रेस का हल्लाबोल, मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन, इस्तीफे की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन, इस्तीफे की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: देशभर में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. इसे लेकर सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान कलेक्टर परिसर के अंदर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की.

चुनाव आयोग के खिलाफ सूरजपुर में भी कांग्रेस का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निष्पक्षता के साथ निभानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

दिल्ली में कार्रवाई को लेकर भी सवाल

कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं और सांसदों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सांसदों को घसीटकर ले जाया गया. जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया.

चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण संस्थान है. ऐसे में आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने की जनता अपेक्षा की जाती है. लेकिन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है.- पारसनाथ राजवाड़े, पूर्व विधायक, भटगांव विधानसभा

चुनाव आयोग अपनी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दे और संवैधानिक जिम्मेदारियों का निष्पक्ष तरीके से पालन करे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की हम मांग करते हैं.- शशि सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, सूरजपुर

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जब तक इस्तीफा नहीं होता अपना विरोध जारी रखेंगे.