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महतारी वंदन को लेकर कांग्रेस का घेराव, छूटे नाम जोड़ने की मांग, ई-केवाईसी के नाम पर परेशान करने का भी आरोप

महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस का घेराव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. गुरुवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय का घेराव किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी के नाम पर हजारों महिलाओं को परेशान किया जा रहा है. साथ ही बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम काटे जा रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर छूटे हुए नामों को दोबारा जोड़ने और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की.

शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के नाम पर महिलाओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

महतारी वंदन में छूटे नाम जोड़ने की मांग, ई-केवाईसी के नाम पर परेशान करने का भी आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्ञापन में उठाईं 5 बड़ी मांगें

योजना से छूटे सभी पात्र महिलाओं के नाम दोबारा जोड़े जाएं. ई-केवाईसी के नाम पर चॉइस सेंटरों में हो रही अवैध वसूली पर रोक लगे. किसी भी महिला का नाम बिना उचित कारण के न काटा जाए. महतारी वंदन की राशि 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये की जाए. 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी योजना का लाभ मिले.

महतारी वंदन योजना से पिछले ढाई साल में हजारों महिलाओं के नाम काटे गए हैं. छोटे-छोटे कारण बताकर महिलाओं के नाम काटने की तैयारी की जा रही है.- श्रीकुमार शंकर मेनन, अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी

भाजपा सरकार की राशि बंद करने नीयत- मेनन

प्रदर्शन के दौरान श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ई-केवाईसी नहीं होने के आधार पर महिलाओं को महतारी वंदन योजना से वंचित करने की कोशिश की जा रही है.

मांग पूरी नहीं हुई तो मंत्री बंगले का होगा घेराव

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया. तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. श्रीकुमार मेनन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मंत्री बंगले का घेराव भी किया जाएगा और कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखेगी.