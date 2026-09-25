CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोरी को लेकर इस्तीफे की मांग
रायपुर में कांग्रेस ने बरसते पानी के बीच CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 6:01 PM IST
रायपुर : रायपुर में बारिश के बावजूद भी शुक्रवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरकर पैदल मार्च किया. वोटर लिस्ट में बदलाव, SIR और कथित वोट चोरी के मामले में शहर जिला और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ. जिसमें कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च करने के साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की.
तीन साल पहले ही लगे थे आरोप
कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी ने आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले ही कहा था कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है. आयोग के तीन सदस्यों में से दो सदस्यों ने इस बात को साफ कहा था कि 10 महीने में 14 आपत्ति लगाई गई. आयोग के अगर तीन सदस्य हैं. वही दो सदस्य 10 महीने आपत्ति लगा रहे हैं. मतलब इसका विरोध कितने दिनों पहले से हो रहा था. भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग का एजेंट बनाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया. उसी के माध्यम से कानून जब पार्लियामेंट में ऐसा नया कानून पास हुआ है. जिसमें ऐसा लीगल सिस्टम उसमें लागू मत हो. इसलिए उसे दूर रखा गया.
जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव जीती हैं. सदन में जो सांसदों के माध्यम से कानून पास हुआ है. वोट चोरी करके सांसद बने हैं. क्या उनके द्वारा पास किया हुआ कानून सही होगा. ऐसे में यह कानून भी खत्म होना चाहिए. विधायकी और संसदीय भी खत्म होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के जिन-जिन राज्यों में सरकार बनी है. वह वह चोरी करके सरकार में आने का काम किया है. पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से निर्वाचन को लेकर सवाल खड़े किए थे. राहुल जी जब-जब इस तरह की बात करते हैं वह सच होकर आती है- विकास उपाध्याय,पूर्व विधायक
पूरे देश में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन
विकास उपाध्याय ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का साठगांठ एक दिन बाहर निकलकर सड़क पर आएगा. वह बात सही साबित हुई. पूरा देश इस बात को कह रहा है लोकतंत्र में मतदाता नींव है. अगर मतदाता को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र की व्यवस्था खराब होगी. जबकि लोकतंत्र की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में अच्छी है. कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को लड़ रही है. आज पूरे देश के अंदर निर्वाचन कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी कर रही है.
लापरवाही से मौत का आरोप : सरकारी और निजी अस्पताल के काटे चक्कर, इलाज नहीं मिलने से चली गई जान
धमतरी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, गंगरेल के सभी 14 गेट खुले, ढाई लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा
लापरवाही से मौत का आरोप : सरकारी और निजी अस्पताल के काटे चक्कर, इलाज नहीं मिलने से चली गई जान