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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोरी को लेकर इस्तीफे की मांग

रायपुर में कांग्रेस ने बरसते पानी के बीच CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट

Demand for resignation of CEC Gyanesh Kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 6:01 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : रायपुर में बारिश के बावजूद भी शुक्रवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरकर पैदल मार्च किया. वोटर लिस्ट में बदलाव, SIR और कथित वोट चोरी के मामले में शहर जिला और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ. जिसमें कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च करने के साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की.

तीन साल पहले ही लगे थे आरोप
कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी ने आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले ही कहा था कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है. आयोग के तीन सदस्यों में से दो सदस्यों ने इस बात को साफ कहा था कि 10 महीने में 14 आपत्ति लगाई गई. आयोग के अगर तीन सदस्य हैं. वही दो सदस्य 10 महीने आपत्ति लगा रहे हैं. मतलब इसका विरोध कितने दिनों पहले से हो रहा था. भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग का एजेंट बनाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया. उसी के माध्यम से कानून जब पार्लियामेंट में ऐसा नया कानून पास हुआ है. जिसमें ऐसा लीगल सिस्टम उसमें लागू मत हो. इसलिए उसे दूर रखा गया.

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव जीती हैं. सदन में जो सांसदों के माध्यम से कानून पास हुआ है. वोट चोरी करके सांसद बने हैं. क्या उनके द्वारा पास किया हुआ कानून सही होगा. ऐसे में यह कानून भी खत्म होना चाहिए. विधायकी और संसदीय भी खत्म होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के जिन-जिन राज्यों में सरकार बनी है. वह वह चोरी करके सरकार में आने का काम किया है. पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से निर्वाचन को लेकर सवाल खड़े किए थे. राहुल जी जब-जब इस तरह की बात करते हैं वह सच होकर आती है- विकास उपाध्याय,पूर्व विधायक

Foot march to State Election Office
राज्य निर्वाचन कार्यालय तक पैदल मार्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरे देश में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग का साठगांठ एक दिन बाहर निकलकर सड़क पर आएगा. वह बात सही साबित हुई. पूरा देश इस बात को कह रहा है लोकतंत्र में मतदाता नींव है. अगर मतदाता को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र की व्यवस्था खराब होगी. जबकि लोकतंत्र की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में अच्छी है. कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को लड़ रही है. आज पूरे देश के अंदर निर्वाचन कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी कर रही है.

चुनाव आयुक्तों की शिकायतों का भी जिक्रप्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्त की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों का भी मुद्दा उठाया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीने में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर लिखित आपत्ति दर्ज की.
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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
किनके नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन ?AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल के दिशा निर्देश और पीसीसी चीफ दीपक बैज के मार्गदर्शन में प्रदर्शन आयोजित किया गया है. जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजीव चौक पर इकट्ठा होकर शास्त्री चौक पहुंचे. जहां पर निर्वाचन आयोग का कार्यालय है.

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