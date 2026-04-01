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जगदलपुर में कोर्ट और अस्पताल की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, साय सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस नेताओं ने साय सराकर के खिलाफ लामबंदी तेज कर दी है. राज्य की मौजूदा सरकार पर कांग्रेस ने बस्तर की समस्याओं से मुंह फेरने का आरोप लगाया है. बुधवार को जगदलपुर शहर में कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और लालबाग मैदान से पदयात्रा निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. कांग्रेस पार्टी ने साय सरकार पर जल जीवन मिशन का कार्य नहीं करने, वन अधिकार पट्टा नहीं देने, गांव के विकास को रोकने और कई किसानों से धान खरीदी नहीं करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा के दौरान साय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 19 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. यह आन्दोलन बस्तर विधायक और छत्तीसगढ़ के उप नेताप्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में किया गया. विधायक ने जल जीवन मिशन कार्य को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा था. लेकिन आज तक कार्य अधूरा है. कोई कार्य नहीं किया गया. वन अधिकार के तहत पट्टा नहीं मिल पा रहा है. गांवों में विकास कार्य थम गया है. कई किसानों के धान की खरीदी नहीं हुई है वीबी जीरामजी मनरेगा के कार्य नहीं हो रहे हैं.

बस्तर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

बिजली की समस्या और जगदलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ खोलने की मांग, कॉन्टिनेंटल अस्पताल में जिला अस्पताल और एम्स की तर्ज पर सस्ती और बेहतर इलाज मुहैया कराने की मांग की गई है- सुशील मौर्य, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जगदलपुर

इन मांगों को लेकर पदयात्रा करते हुए कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता ने बीजोपी को काम करने के लिए वोट दिया था. इसके बावजूद बीजेपी सरकार काम करने में असफल है.