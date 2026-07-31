रायबरेली : राहुल गांधी पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, डीएम कार्यालय में प्रदर्शन
सुशील पासी ने कहा कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करके भाजपा जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 2:40 PM IST
रायबरेली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया. राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिसर में ही धरना देकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया गया और जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए समाज में विभाजन की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक दिन पहले भाजपा के धरना-प्रदर्शन के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह की मौजूदगी में भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत बताते हुए कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है.
प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए, ताकि राजनीतिक संवाद की मर्यादा और कानून व्यवस्था बनी रहे. सुशील पासी ने कहा कि यदि इस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करके भाजपा जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे.
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