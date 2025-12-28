ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड: कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, उठाई कार्रवाई की मांग

अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वीआईपी कंट्रोवर्सी को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

Congress leader Harish Rawat
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने निकाला कैंडल मार्च (Photo source - @harishrawatcmuk)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 28, 2025 at 10:55 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा गरमाया हुआ है. कांग्रेस इस मद्दे पर बीजेपी पर लगातार हमलावर है. पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मुद्दे को हवा दी है. कांग्रेस प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन कर बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग कर रही है.

मामले की जांच कराने की मांग: मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए डोईवाला ब्लॉक में कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया. इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने एवं अंकिता के असली दोषी वीआईपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की.कांग्रेसियों ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में मामले की जांच की मांग की है.

यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन: बीते दिन बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस के सहयोगी संगठन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक के पास स्थित बीजेपी महानगर कार्यालय कूच किया. लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कनक चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई. जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई.युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाति नेगी की अगुवाई में तमाम कार्यकर्ता ने राजीव भवन में जमा हुए. जिसके बाद उन्होंने नारेबाजी करते हुए बीजेपी महानगर कार्यालय की ओर कूच किया.

बीजेपी के बड़े नेता पर लगा आरोप: दरअसल, बीते दिनों भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी कहने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया था. वीडियो में उर्मिला सनावर ने भाजपा के एक बड़े नेता पर आरोप लगाया है. अंकिता भंडारी केस में VVIP का नाम गट्टू बताया था. जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है. वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के नेता भी सामने आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

जानिए अंकिता भंडारी हत्याकांड केस: पौड़ी गढ़वाल जनपद के डोभ श्रीकोट की रहने वाली 22 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर में वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी. अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की छानबीन के बाद तीनों दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में निचली अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से तीनों सलाखों के पीछे बंद हैं.

