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मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस की पत्रकारवार्ता, महंगाई-बेरोजगारी समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के निर्देश पर 17 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में आयोजन. वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि पार्टी का पक्ष रखेंगे.

Congress Press Conference
कांग्रेस प्रेस वार्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 12:34 PM IST

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रायपुर: भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर को सेवा-संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय पत्रकारवार्ता आयोजित करेगी। पत्रकारवार्ता में केंद्र की मोदी सरकार के वर्ष 2014 से 2026 तक के 12 वर्षों के कार्यकाल से जुड़े मुद्दों को सामने रखा जाएग.

प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जिलों में आयोजन

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों को 17 सितंबर को पत्रकारवार्ता आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता, क्षेत्रीय विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे. जिला स्तर पर आयोजित पत्रकारवार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल से जुड़े पार्टी के पक्ष और सवालों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा.

वादों और सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस रखेगी अपना पक्ष

कांग्रेस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पत्रकारवार्ता में वर्ष 2014 से 2026 तक केंद्र सरकार के कार्यकाल को लेकर जनता से किए गए वादों और उनके क्रियान्वयन का मुद्दा प्रमुख रहेगा. पार्टी का कहना है कि 12 वर्ष के कार्यकाल के बाद सरकार के वादों और नीतियों की समीक्षा जनता के सामने रखी जानी चाहिए. इसी क्रम में कांग्रेस अपने द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों और सवालों को पत्रकारवार्ता के माध्यम से सामने रखेगी.

महंगाई और बेरोजगारी रहेंगे प्रमुख मुद्दे

पत्रकारवार्ता में महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने की तैयारी है. कांग्रेस का फोकस आम परिवारों के घरेलू बजट, युवाओं के रोजगार और आय से जुड़े सवालों पर रहेगा. पार्टी इन मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर अपना पक्ष रखेगी.

किसानों और आर्थिक स्थिति पर भी होगी चर्चा

कांग्रेस द्वारा जारी बिंदुओं में किसानों और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता दी गई है. कृषि लागत, किसानों की आय, बाजार और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों के साथ छोटे कारोबारियों, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों से जुड़े आर्थिक सवालों को भी पत्रकारवार्ता में उठाए जाने की संभावना है.

जनविरोधी नीतियों के आरोपों पर रखेगी कांग्रेस अपना पक्ष

प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस द्वारा जनविरोधी नीतियों का मुद्दा भी उठाया जाना है. पार्टी पत्रकारवार्ता के माध्यम से सरकार की नीतियों के कथित प्रभाव और जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखेगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार से जवाबदेही को लेकर कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी.

जिला स्तर पर वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल

कांग्रेस के निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालयों में होने वाली पत्रकारवार्ता में स्थानीय वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय विधायक और जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी संबंधित जिला इकाइयों से पत्रकारवार्ता आयोजित करने तथा कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश संगठन को भेजने के निर्देश दिए हैं.

भाजपा के सेवा संकल्प कार्यक्रम के दिन कांग्रेस का आयोजन

17 सितंबर को भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ‘सेवा-संकल्प’ के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर रही है. वहीं कांग्रेस ने इसी दिन केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल से जुड़े सवालों को जनता के सामने रखने के लिए जिला मुख्यालयों पर पत्रकारवार्ता आयोजित करने का फैसला किया है. ऐसे में 17 सितंबर को प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अलग-अलग कार्यक्रमों के चलते राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है.

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