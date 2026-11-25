'बैंणी भुली स्कीम' को हरीश रावत ने बताया 'ठग' योजना, पूछा- 24 लाख में से 5 लाख की ही क्यों आई याद
Baini Bhuli Scheme: कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में 24 लाख महिलाएं हैं, लेकिन भाजपा को सिर्फ 5 लाख महिलाओं की याद आई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 2:54 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हरीश रावत ने कहा कि, सरकार ने आज तक कोई कल्याणकारी कदम नहीं उठाया, चुनाव में आसन हार को देखकर घबराई हुई सत्ता बैंणी भुली योजना 2 महीने पहले लाई.
हरीश रावत ने कहा कि, दरअसल इस योजना का कोई स्वरूप नहीं है. यह कैसे स्टार्ट होगी? इसका भी अभी तक पता नहीं है. महिलाओं को जो रुपया दिया जा रहा है, उसमे एक किस्त पहले दी जाएगी और दूसरी किस्त नई आने वाली सरकार देगी. सरकार इससे बेहतरीन योजना भी दे सकती थी. सरकार को बहन भुली की याद तो चुनाव से पहले आई, लेकिन चाची, बोड़ी, फूफी, ताई से क्या कोई रिश्ता नहीं है. अन्य राज्यों में 80 फीसदी से ज्यादा लोगों से पैसे वापस ले लिया गया. उन्होंने इसे भाजपा की ठग योजना बताई है.
यह योजना कुछ नहीं है, बल्कि यह भाजपा की ठग योजना है. चुनाव से पहले लाई गई इस योजना के बारे में जनता भली भांति समझ रही है. इस बात का प्रमाण सोशल मीडिया में नजर आ रहा है.
-हरीश रावत, वरिष्ठ नेता कांग्रेस-
गणेश गोदियाल ने कहा कि, मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति के लिए इस योजना की घोषणा की है. आजीविका मिशन के तहत समूह में बहनों को पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपए और चुनाव के बाद 10 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है. लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इन 5 सालों में सरकार ने जनता की सुध नहीं ली. एक किसान ने अपने अंग बेचकर कर्ज चुकाने की बात कहकर मौत को गले लगा दिया. उसके बाद भी सरकार नहीं जागी.
भाजपा इसे 'गेम चेंजर' योजना बता रही है, जबकि सत्यता यह है कि प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर की लगभग 24 लाख महिलाएं हैं. वहीं जनधन योजना के तहत 19 लाख 74 महिलाओं के खाते खोले गए, उसके बावजूद सरकार ने 5 लाख 13 हजार महिलाओं के बारे में ही सोचा. ऐसे में सरकार बाकी महिलाओं को क्या मानती है? मुख्यमंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए.
-गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड-
बता दें कि, हाल में मुख्यमंत्री धामी ने चमोली के पीपलकोटी में जनता को संबोधित करते हुए बैंणी भुली योजना की घोषणा की थी. इस योजना में स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी पांच लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसकी पहली किस्त 10 हजार रुपए दिसंबर 2026 में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी. जबकि दूसरी किस्त सरकार बनने के बाद दी जाएगी. इससे राज्य सरकार पर करीब 525 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा.
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