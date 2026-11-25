ETV Bharat / state

'बैंणी भुली स्कीम' को हरीश रावत ने बताया 'ठग' योजना, पूछा- 24 लाख में से 5 लाख की ही क्यों आई याद

'बैंणी भुली स्कीम' पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हरीश रावत ने कहा कि, सरकार ने आज तक कोई कल्याणकारी कदम नहीं उठाया, चुनाव में आसन हार को देखकर घबराई हुई सत्ता बैंणी भुली योजना 2 महीने पहले लाई.

हरीश रावत ने कहा कि, दरअसल इस योजना का कोई स्वरूप नहीं है. यह कैसे स्टार्ट होगी? इसका भी अभी तक पता नहीं है. महिलाओं को जो रुपया दिया जा रहा है, उसमे एक किस्त पहले दी जाएगी और दूसरी किस्त नई आने वाली सरकार देगी. सरकार इससे बेहतरीन योजना भी दे सकती थी. सरकार को बहन भुली की याद तो चुनाव से पहले आई, लेकिन चाची, बोड़ी, फूफी, ताई से क्या कोई रिश्ता नहीं है. अन्य राज्यों में 80 फीसदी से ज्यादा लोगों से पैसे वापस ले लिया गया. उन्होंने इसे भाजपा की ठग योजना बताई है.