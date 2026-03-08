ETV Bharat / state

दुर्ग अफीम खेती मामला: GPM जिले में कांग्रेस ने गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा, कहा- बीजेपी सरकार में प्रदेश बन रहा नशे की राजधानी

GPM जिला कांग्रेस कमेटी की माधवराव सप्रे जिला प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग अफीम खेती मामला: GPM जिले में कांग्रेस ने गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता विनायक चंद्राकर के फार्म हाउस पर करीब 10 एकड़ जमीन में अफीम की खेती का मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि सत्ता से जुड़े लोगों के संरक्षण में अवैध गतिविधियां चल रही हैं.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: दुर्ग में अफीम की अवैध खेती उजागर होने के बाद कांग्रेस जगह-जगह प्रदर्शन कर बीजेपी को घेर रही है. GPM जिले में भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और यह राज्य धीरे-धीरे नशे की राजधानी बनता जा रहा है. कांग्रेस ने गृहमंत्री से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की.

13 महीनों में 2599 नशे के मामले दर्ज

प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 13 महीनों में नारकोटिक्स के 2599 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. उनका कहना है कि 10 से 17 साल के लाखों बच्चे सूखे नशे की चपेट में आ चुके हैं, जो प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है.

बीजेपी की सरकार में पूरा वर्ग नशे की ओर बढ़ रहा है. शराब की 160 नई दुकान बीजेपी का सरकार में खुल गई.- डॉ के के ध्रुव, पूर्व विधायक

शराब, गांजा, अफीम और हेरोइन की बढ़ती तस्करी

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रदेश में शराब, गांजा, अफीम और हेरोइन जैसी नशीली चीजों की उपलब्धता तेजी से बढ़ी है. उनका दावा है कि नशे के मामलों में छत्तीसगढ़ ने अब पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है.

हुक्का बार फिर से सक्रिय होने का आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के समय बंद किए गए हुक्का बार भाजपा सरकार बनने के बाद शहरों के बाहरी इलाकों में दोबारा सक्रिय हो गए हैं. उनका कहना है कि ये जगहें अब नशे के नए केंद्र बन गई हैं.

गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग

कांग्रेस ने पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बने हुए हैं.

गृहमंत्री इसकी जिम्मेदारी लें और तुरंत इस्तीफा दें- गजमती भानु, कांग्रेस जिला अध्यक्ष

अफीम की खेती आत्मनिर्भरता का जरिया बन गई

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासन में अफीम की खेती को आत्मनिर्भरता का नया जरिया बना दिया गया है. यह छत्तीसगढ़ को नशे की ओर धकेलने की सोची-समझी साजिश है.