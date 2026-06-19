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राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया रुद्राभिषेक; कार्यकर्ताओं ने काटा केक, RLD के पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस में शामिल

लखनऊ : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर शुक्रवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लखनऊ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया.









उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हनुमन्त धाम मंदिर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित रुद्राभिषेक में शामिल होकर उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की. इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ केट काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाईं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को बचाने, छात्रों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज बनकर संघर्ष कर रहे हैं. हम सभी को राहुल गांधी के इस संघर्ष और अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है. हम सभी जनविरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे. निश्चित तौर पर देश और प्रदेश में परिवर्तन होगा और आने वाला समय कांग्रेस का है.





कांग्रेस पार्षद दल की नेता व महिला कांग्रेस मध्य जोन की निवर्तमान अध्यक्ष ममता चौधरी और आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया.







आरएलडी के पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी में शामिल : प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के समक्ष मुरादाबाद निवासी राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश महासचिव मंगू सिंह त्यागी ने अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.