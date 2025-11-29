ETV Bharat / state

कोरबा शहर और ग्रामीण के कांग्रेस अध्यक्ष, मनोज को मिला दोबारा मौका, दोनों पूर्व मंत्री के करीबी

मनोज चौहान अब तक ग्रामीण क्षेत्र के रामपुर, कटघोरा एवं पाली तानाखार विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे हैं. इस दौरान मनोज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलते रहे. साथ ही प्रदेश कांग्रेस और एआईसीसी के निर्देशों का जवाबदेही से निर्वहन किया,जिसके फलस्‍वरूप मनोज को कोरबा ग्रामीण में काम करने का मौका मिला है.

कोरबा : छत्‍तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के 41 जिला अध्‍यक्षों की सूची जारी कर दी है. पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल राव ने जिला अध्‍यक्षों की सूची जारी की है. इस सूची में 11 जिलों‍ में वर्तमान जिला अध्‍यक्षों को फिर से मौका दिया है. कोरबा ग्रामीण में मनोज चौहान को दोबारा मौका मिला है. मनोज चौहान को इसी साल मार्च में कोरबा ग्रामीण क्षेत्र की जिम्‍मेदारी दी गई थी.

वहीं कोरबा शहर अध्‍यक्ष नत्‍थूलाल यादव की जगह मुकेश कुमार राठौर को जिम्‍मेदारी दी गई है. मनोज नगर पालिक निगम कोरबा में पार्षद भी हैं. नत्‍थूलाल यादव को भी 8 माह पहले शहर जिला अध्‍यक्ष बनाया गया था. लेकिन कांग्रेस पार्टी के नए नियमों के उम्र अधिक होने के कारण नत्‍थूलाल की जगह मुकेश राठौर को जिम्‍मेदारी दी गई है.





शहर अध्यक्ष मुकेश तीन बार के पार्षद

मुकेश राठौर वर्ष 2004 में पहली बार पथर्रीपारा वार्ड क्रमांक 12 से चुनाव जीत कर पार्षद बने थे. 2009 में भी इसी वार्ड से चुनाव जीतकर दोबार पार्षद बने. जबकि 2014 और 2019 में महिला सीट आरक्षित होने पर मुकेश राठौर की पत्नी सुनीता राठौर पार्षद चुनी गई. 2024-25 में भी मुकेश राठौर तीसरी बार चुनाव जीत कर पार्षद बने.



मुकेश राठौर लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्‍यक्ष पद का दायित्‍व निभाते आ रहे हैं. कांग्रेस संगठन में मुकेश राठौर को निगम में पांच वर्ष नेता प्रतिपक्ष की जिम्‍मेदारी भी दी थी. जिसका उन्‍होंने पूरी ईमानदारी एवं निष्‍ठापूर्वक निर्वहन किया.मुकेश राठौर लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं.





पूर्व मंत्री और सांसद ने दी बधाई



पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्‍योत्‍सना महंत ने बधाई शहर और ग्रामीण दोनों अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन में नई ऊर्जा और मजबूत नेतृत्‍व और सबको एक साथ लेकर चलने को कहा है. सूची जारी होते ही नए अध्यक्ष पूर्व मंत्री से मिलने भी पहुंचे थे. अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार मैदान में थे,लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबियों की ही हुई. नई प्रक्रिया और शीर्ष नेतृत्व ने अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है, इसलिए विरोधी खेमे से किसी को अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद की जा रही थी. कई गुट अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार जोर आजमाइश कर रहे थे. अंत में पूर्व मंत्री के करीबियों ने ही बाजी मारी है.

जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन पर कांग्रेस हमलावर, सरकार से आरोपों पर मांगा श्वेत पत्र

जमीन खरीदी के नए गाइडलाइन पर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने काले कमाई को सफेद करने जनता पर थोपा फैसला

पूर्व सैनिकों में देश सेवा का जज्बा कायम, गरीब बच्चों को देते हैं नि:शुल्क ट्रेनिंग, 400 छात्र हुए सेलेक्ट