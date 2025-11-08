ETV Bharat / state

भगवान बुद्ध के शरण में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष, व्यस्त चुनावी माहौल के बीच इस बात के लिए की प्रार्थना

चुनाव के व्यस्त माहौल के बीच कांग्रेस के राष्ट्रय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गया के महाबोधि मंदिर में की पूजा की.

Bihar Election 2025
मल्लिकार्जुन खड़गे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम प्रचार के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को बोधगया स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में दर्शन-पूजन किया. भगवान बुद्ध को नमन कर उन्होंने विश्व कल्याण, खुशहाली और तरक्की की प्रार्थना की. चुनावी शोर के बीच नेताओं का मंदिर पहुंचना जारी है, जिससे परिसर में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है. विदेशी श्रद्धालु भी चुनावी माहौल को उत्सुकता से देख रहे हैं.

प्रचार की शुरुआत बुद्ध चरणों से: खड़गे शुक्रवार देर शाम गया पहुंचे. शहर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करने के बाद वे बोधगया में रुके थे. शनिवार सुबह चुनावी प्रचार शुरू करने से पहले उन्होंने महाबोधि मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मत्था टेका और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर शांति के पल गुजारे.

भगवान बुद्ध के शरण में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष (ETV Bharat)

"सम्मानित भिक्षु दीनानंद और डॉ मनोज ने औपचारिक रूप से खादा देकर कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया, खड़के जी ने मुख्य मंदिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा वाले गर्भगृह में पूजा अर्चना की, इसके बाद प्रतिनिधिमंडल उस प्राचीन और पूजनीय बोधि वृक्ष के पास गया, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां उन्होंने कुछ पल गुजारे"- डॉ. महाश्वेता महारथी, सचिव, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति

Bihar Election 2025
मल्लिकार्जुन खड़गे (ETV Bharat)

पारंपरिक खादा पहनाकर स्वागत: बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) की सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी ने उनकी अगवानी की. सम्मानित भिक्षु दीनानंद और डॉ. मनोज ने पारंपरिक खादा पहनाकर खड़गे और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. बीटीएमसी के भंते ने सत्तू पाठ करवाते हुए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें खड़गे सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे. खड़गे ने उन्होंने यात्रा को राष्ट्र की सांस्कृतिक-अध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बताया.

Bihar Election 2025
बोधगया मंदिर में मल्लिकार्जुन खरगे (ETV Bharat)

“इस पवित्रतम स्थल की यात्रा आध्यात्मिक सौभाग्य है, जहां शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश साकार हुआ. मंदिर की दिव्य ऊर्जा उत्थानकारी है. मुझे गहन शांति और नई प्रेरणा मिली. निकट भविष्य में पुनः आने की इच्छा है.”- मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस

विदेशी श्रद्धालु भी चुनावी चर्चा में: मंदिर परिसर में पहुंचे पर्यटकों और विदेशी श्रद्धालुओं को बिहार चुनाव की खबरें मिल रही हैं. नेपाल से आए एक लामा दर्जे के श्रद्धालु ने कहा, “आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा. बिहार चुनाव के बारे में जानकारी है. बोधगया से हमारा गहरा जुड़ाव है. चाहे किसी की सरकार बने, बोधगया का विकास हो.”

Bihar Election 2025
बोधगया मंदिर में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल (ETV Bharat)

चुनावी प्रचार के अंतिम चरण में नेता भगवान बुद्ध के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं. महाबोधि मंदिर इन दिनों राजनीतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम बन गया है.

ये भी पढ़ें:

बिहार में पहले चरण के मतदान से उत्साहित है कांग्रेस, अब दूसरे फेज पर पूरा फोकस

बिहार में बंपर वोटिंग से कांग्रेस उत्साहित, पवन खेड़ा बोले- 'बदलाव के लिए हुआ मतदान'

TAGGED:

MAHABODHI TEMPLE IN GAYA
बोध गया मंदिर में खड़गे
KHARGE IN GAYA
गया में मल्लिकार्जुन खरगे
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.