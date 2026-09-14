डोटासरा का दावा: जनता ने दिखाया भाजपा सरकार को आईना...वोट शेयर 50 से गिरकर 35 प्रतिशत पहुंचा, अलवर में बरसे जूली
कांग्रेस ने कहा, परिसीमन का खेल नहीं होता तो कांग्रेस भाजपा से 1000 सीटें ज्यादा जीतती. अलवर में एसपी से मिलने पहुंचे जूली.
Published : September 14, 2026 at 10:20 PM IST
जयपुर/अलवर: प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद अब बयानबाजी शुरू हो गई. भाजपा ने निकाय चुनाव परिणाम को अपनी सरकार के ढाई साल के शासन की जीत बताया तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे भाजपा की हार बताया. डोटासरा ने जयपुर में कहा कि जनता ने भजनलाल सरकार को निकाय चुनाव में आईना दिखा दिया. डोटासरा ने सोमवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी दल को फायदा मिलता है, लेकिन राजस्थान में इस बार यह ट्रेंड उलट गया है. उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा के इशारे पर अलवर में लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है.
वोट शेयर में एक प्रतिशत का अंतर: पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में पार्टी दफ्तर में मीडिया से कहा कि प्रदेश भर में अब तक करीब 10 हजार से ज्यादा वार्डों में बीजेपी का वोट शेयर 35.35% रहा जबकि कांग्रेस का 34.35 प्रतिशत है. दोनों दलों के बीच अंतर महज करीब 1% रह गया. यह आंकड़ा अपने आप में बीजेपी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है.
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8% का अंतर घटकर एक रह गया: डोटासरा ने कहा कि 2014 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में करीब 8. 12% का अंतर था. पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कांग्रेस करीब 2.2 प्रतिशत आगे थी. स्थानीय चुनाव में जनता आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करती है. उसे उम्मीद होती है कि स्थानीय प्रतिनिधि के जरिए सरकार से काम कराए जा सकेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ ठीक उलटा हुआ. भाजपा और कांग्रेस में 8% का अंतर होता था, वो अब घटकर एक प्रतिशत रह गया.
लोकसभा में 50% और निकाय में मात्र 35%: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर करीब 41.7 प्रतिशत था, जबकि लोकसभा चुनाव में 50.14% था. इस निकाय चुनाव में वोट शेयर अब 35.35% रह गया. यह पिछले 2 वर्षों में बीजेपी सरकार के प्रति जनता के गुस्से और सरकार के काम के खिलाफ नाराजगी का संकेत है.
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परिसीमन का खेल नहीं होता तो कांग्रेस 1000 वार्ड आगे होती: डोटासरा ने परिसीमन पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, कई निकायों में वार्डों की जनसंख्या और सीमाओं में ऐसा अंतर रखा, जिसका सीधा असर परिणाम पर पड़ा. उन्होंने दावा किया कि परिसीमन में अनियमितताएं अलग कर दें तो कांग्रेस करीब 1000 वार्ड बीजेपी से ज्यादा जीतती. केवल वार्डों की संख्या देखकर परिणाम का आकलन सही नहीं होगा. कई जगह कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन वार्डों की संरचना ऐसी रखी कि सीटों का गणित बीजेपी के पक्ष में चला गया.
एससी-एसटी वार्डों में कांग्रेस को बढ़त: अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रदेश के एससी-एसटी वार्ड में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल की. ऐसे वार्डों में कांग्रेस 542 व भाजपा 350 वार्ड जीती है. एससी महिला में कांग्रेस 261 और बीजेपी ने 186 वार्ड जीते. एसटी में कांग्रेस के 53 और बीजेपी ने 39 वार्ड जीते. इससे साफ है कि एससी एसटी वर्ग में भाजपा को लेकर नाराजगी है. लगातार दलित वर्ग से अन्याय हो रहा है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया, उससे लोगों में रोष है.
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1316 वार्डों में रिकाउंटिंग का मुद्दा उठाया : डोटासरा ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 1316 वार्डों में रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी एक बात स्वीकार नहीं की. उन्होंने आरोप लगाए कि कई जगह कांग्रेस प्रत्याशी 100, 200, 300 वोटों से जीत रहे थे, उनके परिणाम रोके गए.
मुख्यमंत्री का जादू नहीं चला: डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो पर तंज कसा और कहा कि प्रचार के दौरान ऐसा माहौल बनाया कि मुख्यमंत्री जहां रोड शो करेंगे, वहां बीजेपी जीत जाएगी. परिणाम ने मुख्यमंत्री के रोड शो की पोल खोल दी. जयपुर के जिन तीन वार्ड में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया, वहां बीजेपी को हार देखनी पड़ी. अजमेर में कांग्रेस आगे है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालावाड़ जिले की 8 में से तीन निकायों में ही बीजेपी का बोर्ड बनेगा. वहां पांच निकायों में भाजपा बहुमत से दूर है.
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प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप: डोटासरा ने चुनाव आयोग और प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया. वे बोले, प्रशासन निर्दलीय और कांग्रेस प्रत्याशियों को धमका रहा है. मतगणना और चुनाव के दौरान भी कई जगह चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की. मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारी लगातार लोगों को धमका रहे थे. उन्होंने प्रशासन को चेताया कि सरकार के अब 2 साल बचे हैं. ऐसे में ज्यादा सरकार की हाजिरी बजाने की जरूरत नहीं है. ऐसे अधिकारियों का सरकार आने पर हम इलाज करेंगे.
पंचायत चुनाव में भाजपा का सफाया: डोटासरा ने कहा कि आगे पंचायत चुनाव होने हैं. इनमें प्रदेश की जनता भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी. उन्होंने आशंका जताई कि हार के डर से भाजपा चुनाव 3 महीने आगे खिसका सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.
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जूली का केंद्रीय मंत्री यादव पर निशाना:उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि मंत्री भूपेन्द्र यादव और संजय शर्मा के इशारे पर अलवर में लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के बाद पुलिस और प्रशासन भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों को जबरन उठाने की जरूरत नहीं है. यदि भाजपा को पार्षदों की जरूरत है तो कांग्रेस खुद उन्हें लेकर आने को तैयार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष जूली कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों के साथ अलवर एसपी के कार्यालय पहुंचे. वे सोमवार को अलवर में निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों को कथित रूप से पुलिस के उठाने और उनकी बाड़ेबंदी के आरोपों को लेकर पत्रकारों से बात कर रहे थे.
जनादेश का सम्मान करें भाजपा: प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि भाजपा को निकायों में बोर्ड बनाने की इतनी ही लालसा है तो कांग्रेस पार्षदों को जबरन उठाने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस स्वयं अपने पार्षदों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची है. भाजपा चाहे तो उन्हें ले जा सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण बौखलाई है. अब सत्ता के दबाव में पुलिस-प्रशासन का इस्तेमाल कर बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है. जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, इसलिए उसे जनादेश का सम्मान करना चाहिए.
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प्रत्याशी को जबरन गाड़ी में बैठाने का आरोप: जूली ने मालाखेड़ा के वार्ड 10 से जुड़ी घटना का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मालाखेड़ा और नौगावां थाने के प्रभारियोंने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी को जबरन गाड़ी में बैठाया. पुलिस महानिदेशक से बात कर शिकायत दर्ज कराने की बात कही. उन्होंने दोनों थानाधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की. जूली के कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी महिला प्रत्याशी अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता.
पार्षदों को पकड़ रही पुलिस: जूली ने कहा कि पुलिस का काम अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करना है, लेकिन अलवर में राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस पार्षदों को पकड़ने में लगी है. पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम करते रहे तो कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे. कांग्रेस राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी.
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जितनी तानाशाही, उतनी बड़ी हार: जूली ने कहा कि भाजपा जितनी अधिक तानाशाही करेगी, जनता के बीच उसकी हार उतनी ही बड़ी होगी. उन्होंने दावा किया कि अलवर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों का मनोबल नहीं टूटेगा. हमारे सभी पार्षद एकजुट हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जनहित के मुद्दे पीछे छूट गए.
मौखिक शिकायत पर जांच शुरू: अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने जूली के आरोपों को लेकर कहा, नेता प्रतिपक्ष एसपी कार्यालय आए थे. मौखिक प्रतिवेदन पेश किए. उन्हें लिखित रूप से शिकायत देने को कहा है. नेता प्रतिपक्ष के साथ आए लोगों ने जो बातें बताई हैं, उनके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी. इस संबंध में लिखित शिकायत मिलती है तो नियमानुसार जांच कराएंगे. निकाय चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए गए हैं. किसी तरह की गंभीर शिकायत सामने नहीं आई. एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस अपना काम कानून के दायरे में रहकर करती है. किसी राजनीतिक मामले पर टिप्पणी करना उनका रोल नहीं है.
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