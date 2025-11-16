ETV Bharat / state

'बिहार चुनाव के नतीजों पर आया रणदीप सुरजेवाला का रिएक्शन, बोले - "खड़गे और राहुल गांधी मिलकर..."

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने चरखी दादरी में कहा कि बिहार चुनाव पर हाईकमान जल्द ही ठोस निर्णय लेगा.

RANDEEP SURJEWALA
राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 3:43 PM IST

चरखी दादरी: राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बिहार चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने महागठबंधन की हार पर कहा कि "पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिलकर साथी दलों से विश्लेषण कर रहे हैं. पार्टी हाईकमान बिहार चुनाव पर लगातार मंत्रणा कर रही है, हाईकमान जल्द ही ठोस निर्णय लेगा."

किसानों को नहीं मिली एमएसपीः कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला एक निजी कार्यक्रम में चरखी दादरी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. मौके पर सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए किसानों की फसल बिक्री को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "ना तो एमएसपी मिला और ना ही किसानों की फसल खरीदी गई है. कभी मुआवजे को लेकर तो कभी अपनी फसलों के उचित रेट को लेकर किसान परेशान हैं. सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है. वहीं पोर्टल के झमेले में फंसे किसानों की फसलें तक नहीं बिकी हैं."

राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला (Etv Bharat)

किसानों को नहीं मिला मुआवजाः सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "हरियाणा में धान के उत्पादन से ज्यादा खरीद करके घोटाला किया गया है. जबकि कपास, बाजरा और मूंग की कोई खरीद ही नहीं हुई. बाढ़ का पानी आज भी खेतों में खड़ा हुआ है और सरकार ने घोषणा के मुताबिक किसानों को मुआवजा नहीं दिया. भाजपा सरकार राजनीतिक मुद्दों में उलझाने की बजाय किसानों के साथ हो रहे अन्याय का जवाब दें."

