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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को लिखी चिठ्ठी; ओले-आकाशीय बिजली से हुई तबाही पर मुआवजा देने की मांग

राय ने ज़रूरतमंदों के लिए आवाज़ उठाई. प्रभावित किसानों और मृतक नागरिकों के परिजनों को राहत और मुआवज़े की मांग की.

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अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 3:38 PM IST

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लखनऊ: कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह में बेमौसम ओले और आकाशीय बिजली से हुई व्यापक तबाही के चलते, कई जिलों में नागरिकों की मृत्यु और किसानों को हुए भारी नुकसान का जिक्र किया है. प्रदेश के प्रभावित किसानों और मृतक नागरिकों के परिजनों को राहत और मुआवजा प्रदान कराए जाने की मांग की है.

अजय राय ने पत्र में लिखा कि बीते 10-15 दिनों के दौरान ओले गिरने, तेज आंधी, असामयिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में फसलों के नुकसान के साथ व्यापक जन-हानि की स्थिति उत्पन्न की है. प्रकाशित प्रमाणित रिपोर्ट इस बात को प्रूफ करती हैं कि ओले गिरने, तेज आंधी, असामयिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने पूरे प्रदेश में आपदा का रूप ले लिया है.

जमीनी रिपोर्ट के अनुसार, गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है. नुकसान के व्यापक प्रभाव की चपेट में सब्जियों, जैसे आलू टमाटर, मटर, गोभी, बैंगन, हरी सब्जियां समेत अनेक नकदी फसलों सहित आम की बौर, अमरूद, केला और पपीते जैसी बागवानी-फल वाली फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

अनेक स्थानों पर 10% से 70% तक फसल क्षति की आशंका व्यक्त की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पूरी फसल चौपट हो चुकी है. अत्यंत गंभीर और चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदेश में रबी की खड़ी फसल के समय भारतीय मौसम विभाग ने ओले गिरने, तेज आंधी, असामयिक बारिश और आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान घोषित किया था, लेकिन प्रदेश का प्रशासन इस जलवायु परिवर्तन के परिणामों से स्वयं अवगत नहीं रहा.

जिला प्रशासन स्तर पर पूर्व तैयारी, चेतावनी प्रसार और जोखिम न्यूनीकरण के उपाय न के बराबर रहे. आपदा घटित होने के बाद भी राज्य सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया अत्यंत धीमी, औपचारिक और उदासीन रही और किसानों को राहत देने की जो चिर-परिचित विलंबकारी नीति रही है, वही दोहराई जा रही है. यह स्थिति न सिर्फ शासन की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि प्रदेश के किसानों, श्रमिकों और सामान्य नागरिकों के जीवन-निर्वाह पर गंभीर विपरीत प्रभाव डाल रही है.

आगे उन्होंने लिखा कि आकाशीय बिजली गिरने से कई जिलों में नागरिकों की मृत्यु और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. सैकड़ों पेड़ उखड़ने, विद्युत आपूर्ति बाधित होने और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की घटनाएं सामने आई हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है. बीमा कंपनियां किसानों से वर्षों से फसल बीमा प्रीमियम वसूलती रही हैं, लेकिन संकट की घड़ी में न तो समय पर सर्वे करती हैं और न ही भुगतान देने में रुचि रखती हैं. फसलों की हानि के दावों को तकनीकी आधारों पर निरस्त कर किसानों को राहत से वंचित किया जाता है. इस प्रकार कई कंपनियां जिम्मेदारी से बच रही हैं. यह स्थिति राज्य सरकार की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था की भी गंभीर विफलता को दर्शाती है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम की तरफ से जारी दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत राज्य सरकार और बीमा कंपनियों पर तत्काल राहत और मुआवजा देना बाध्यकारी दायित्व है.

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने CM से आग्रह किया कि भारी बारिश और आकाशीय बिजली से प्रदेश के प्रभावित किसानों और नागरिकों को तुरंत राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 48 घंटे के भीतर फसलों और मानव जीवन के प्रदेशव्यापी विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ कर पूर्ण करके तत्काल प्रभावित किसानों को अंतरिम मुआवजा दिया जाए. पूर्ण फसल क्षति पर उचित दर से मुआवजा निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र भुगतान किया जाए. आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को न्यूनतम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए.

बीमा कंपनियों को 30 दिन के अंदर भुगतान के लिए बाध्य किया जाए. विलंब पर दंडात्मक कार्रवाई हो. किसानों के लिए कर्ज स्थगन, ब्याज माफी और कृषि की फिर से बुआई के लिए सहायता पैकेज घोषित करते हुए जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली निगरानी समितियां गठित की जाएं, जो प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाही की जवाबदेही तय कर शासन को रिपोर्ट करें.

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