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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को लिखी चिठ्ठी; ओले-आकाशीय बिजली से हुई तबाही पर मुआवजा देने की मांग

अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह में बेमौसम ओले और आकाशीय बिजली से हुई व्यापक तबाही के चलते, कई जिलों में नागरिकों की मृत्यु और किसानों को हुए भारी नुकसान का जिक्र किया है. प्रदेश के प्रभावित किसानों और मृतक नागरिकों के परिजनों को राहत और मुआवजा प्रदान कराए जाने की मांग की है. अजय राय ने पत्र में लिखा कि बीते 10-15 दिनों के दौरान ओले गिरने, तेज आंधी, असामयिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में फसलों के नुकसान के साथ व्यापक जन-हानि की स्थिति उत्पन्न की है. प्रकाशित प्रमाणित रिपोर्ट इस बात को प्रूफ करती हैं कि ओले गिरने, तेज आंधी, असामयिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने पूरे प्रदेश में आपदा का रूप ले लिया है. जमीनी रिपोर्ट के अनुसार, गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है. नुकसान के व्यापक प्रभाव की चपेट में सब्जियों, जैसे आलू टमाटर, मटर, गोभी, बैंगन, हरी सब्जियां समेत अनेक नकदी फसलों सहित आम की बौर, अमरूद, केला और पपीते जैसी बागवानी-फल वाली फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. अनेक स्थानों पर 10% से 70% तक फसल क्षति की आशंका व्यक्त की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पूरी फसल चौपट हो चुकी है. अत्यंत गंभीर और चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदेश में रबी की खड़ी फसल के समय भारतीय मौसम विभाग ने ओले गिरने, तेज आंधी, असामयिक बारिश और आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान घोषित किया था, लेकिन प्रदेश का प्रशासन इस जलवायु परिवर्तन के परिणामों से स्वयं अवगत नहीं रहा.