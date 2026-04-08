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लखनऊ: कांग्रेस एनकाउंटर और हाफ-एनकाउंटर के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरने की तैयारी में

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी राजनीतिक दल इस प्रयास में हैं कि किस तरह से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी जाए, ताकि चुनाव में लाभ मिल सके.

भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव में जनता के बीच अब तक कराए गए कामों की उपलब्धियां गिना कर, वोट देने की अपील कर रही है. वहीं विपक्षी दल अलग-अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में अलग-अलग मुद्दों के साथ रणनीति बनाकर उतरने की तैयारी कर चुकी है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए एक ठोस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है.

विधि विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसी योजना के साथ मैदान में उतरेंगे, जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में लोगों के साथ हुए अन्याय को जनता के सामने लाया जा सके और पीड़ित परिवारों को कानूनी रूप से न्याय दिलाया जा सके.



उत्तर प्रदेश के जेलों में हुए, कस्टोडियल मौतों के साथ ही एनकाउंटर और हॉफ एनकाउंटर को लेकर यूपी कांग्रेस, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लगभग ढाई हजार ऐसे मामलों को कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ, मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखने जा रहा है.

यहां सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा, उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा. यूपी कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, एनकाउंटर, हॉफ एनकाउंटर्स और कस्टोडियल डेथ के मामलों को लेकर परिजनों से मिलेंगे. उन्हें कांग्रेस मुख्यालय पर आमंत्रित करेंगे कि वे यहां पर साक्ष्यों के साथ आएं. अपनी पीड़ा बताएं. कांग्रेस पार्टी सभी को न्याय दिलाएगी.