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लखनऊ: कांग्रेस एनकाउंटर और हाफ-एनकाउंटर के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरने की तैयारी में

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल योगी सरकार को घेरने में जुट गए हैं.

कांग्रेस योगी सरकार को घेरने की तैयारी में
कांग्रेस योगी सरकार को घेरने की तैयारी में (photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:20 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी राजनीतिक दल इस प्रयास में हैं कि किस तरह से जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी जाए, ताकि चुनाव में लाभ मिल सके.

भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव में जनता के बीच अब तक कराए गए कामों की उपलब्धियां गिना कर, वोट देने की अपील कर रही है. वहीं विपक्षी दल अलग-अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में अलग-अलग मुद्दों के साथ रणनीति बनाकर उतरने की तैयारी कर चुकी है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए एक ठोस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है.

विधि विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसी योजना के साथ मैदान में उतरेंगे, जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में लोगों के साथ हुए अन्याय को जनता के सामने लाया जा सके और पीड़ित परिवारों को कानूनी रूप से न्याय दिलाया जा सके.

उत्तर प्रदेश के जेलों में हुए, कस्टोडियल मौतों के साथ ही एनकाउंटर और हॉफ एनकाउंटर को लेकर यूपी कांग्रेस, अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लगभग ढाई हजार ऐसे मामलों को कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ, मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखने जा रहा है.

यहां सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा, उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा. यूपी कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, एनकाउंटर, हॉफ एनकाउंटर्स और कस्टोडियल डेथ के मामलों को लेकर परिजनों से मिलेंगे. उन्हें कांग्रेस मुख्यालय पर आमंत्रित करेंगे कि वे यहां पर साक्ष्यों के साथ आएं. अपनी पीड़ा बताएं. कांग्रेस पार्टी सभी को न्याय दिलाएगी.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आसिफ रिजवी ने ईटीवी भारत को बताया कि लगभग ऐसे ढाई हजार केस कांग्रेस ने तैयार किए हैं, जिनको मानवाधिकार में रखकर लोगों को न्याय दिलाया जाएगा. जिन पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर किए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएंगा. पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा.

आसिफ रिजवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून को नहीं मानती है. जो कुछ करना कानूनन मना है, उसे भी कर रही है. उत्तर प्रदेश के जेलों में बड़ी संख्या में कस्टोडियल डेथ हुई हैं. छोटे-छोटे मामलों में फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं, जो सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. उन्हें लग रहा है उनके साथ अन्याय हुआ है. ऐसे परिवारों को हम न्याय दिलाएंगे. कांग्रेस विधि विभाग की तरफ से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. यह सदस्य इस तरह के मामलों में परिजनों से मिलेंगे और साक्ष्य जुटाएंगे, साथ ही ऐसे परिवारों को साक्ष्य के साथ कांग्रेस कार्यालय पर मिलने के लिए भी बुलाया जाएगा.

मानवाधिकार आयोग के समक्ष साक्ष्य सहित सुनवाई के लिए रखा जाएगा. कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़ेगी और पुलिस के अत्याचारों का खुलासा करेगी.

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