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Congress Degana Rally : डोटासरा-जूली ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, पार्षदों को लेकर कही बड़ी बात

पंचायत चुनाव से पहले डेगाना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन. डोटासरा और जूली ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए.

Govind Dotasra in Degana
मीडिया से बातचीत करते पसीसी चीफ डोटासरा (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
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नागौर: पंचायत चुनाव से पहले गुरुवार को कांग्रेस ने नागौर जिले के डेगाना में शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी जनसभा आयोजित की. सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति देखने को मिली.

सभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में कई जातियों का प्रतिशत कम करके दिखाया गया है, तथा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि पहले निकाय चुनाव में और अब पंचायती राज चुनाव में भी प्रशासनिक संसाधनों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है.

डोटासरा-जूली ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Nagaur)

मीडिया से बातचीत के दौरान डोटासरा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए उन्हें 'वोट चोर' बताया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. डोटासरा ने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई.

नागौर के निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए डोटासरा ने कहा कि जो पार्षद कांग्रेस के टिकट पर जीतकर बाद में दूसरी दिशा में चले गए, उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कांग्रेस में दोबारा आने के सपने भी नहीं देखने चाहिए.

पढ़ें : पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में जाट बनाम जाट

विश्वेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं : डोटासरा ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से जुड़े सवाल पर कहा कि वे उनके वरिष्ठ नेता हैं. विश्वेंद्र सिंह ने मुझपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं. उन्होंने इसे भाजपा की 'टूलकिट' और दुष्प्रचार का हिस्सा बताया. डोटासरा ने कहा कि यह सब बीजेपी करवा रही है.

निकाय चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रोस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले. उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया. जूली ने कहा कि पंचायत चुनाव में रास्थान की जनता बीजेपी का हिसाब करेगी. पंचायत चुनाव लड़ने वालों को सरकार डरा रही है.

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