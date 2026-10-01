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Congress Degana Rally : डोटासरा-जूली ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, पार्षदों को लेकर कही बड़ी बात

मीडिया से बातचीत करते पसीसी चीफ डोटासरा ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: पंचायत चुनाव से पहले गुरुवार को कांग्रेस ने नागौर जिले के डेगाना में शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी जनसभा आयोजित की. सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति देखने को मिली.