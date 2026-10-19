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फिर छिड़ा वीरभद्र सिंह की अनदेखी का जिक्र, MLA रोहड़ू से जनता ने कुछ ऐसे जताई नाराजगी

सराहन में छिड़ा वीरभद्र सिंह की अनदेखी का जिक्र ( ETV Bharat )

रामपुर: हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर के सराहना में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर रोहड़ू में वीरभद्र सिंह की अनदेखी के मामले ने एक बार फ़िर तूल पकड़ा. मंच पर स्वागत भाषण के साथ ही पोस्टर से वीरभद्र सिंह के नदारत होने का ज़िक्र छिड़ा और इशारा मुख्यमंत्री के हालिया रोहड़ू कार्यक्रम की ओर था. मंच पर रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्रागटा भी मौजूद थे. इस दौरान रामपुर की जनता ने चुप्पी से अपनी नाराजगी जताई, तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने चित परिचित अंदाज में रोहड़ू का जिक्र करते हुए बड़ा संदेश दिया.

स्थानीय जनता ने ऐसे जताई नाराजगी मौका वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम था ऐसे में मंच कांग्रेस और खास तौर पर वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट के नेताओं से पटा हुआ था. ऐसे में स्वागत सत्कार के लिए बारी-बारी से मंचासीन कांग्रेस नेताओं के नाम लिए जा रहे थे और सामने पर आंगन में बैठी जनता तालिया की गड़गड़ाहट से इन नेताओं का इस्तकबाल कर रही थी. कार्यक्रम में रोहड़ू विधायक मोहन लाल ब्राक्टा भी पहुंचे थे. इसी बीच जब कार्यक्रम में मोहन लाल ब्राक्टा का नाम लिया गया तो तालियां खामोश रहीं. दो बार मंच से विधायक का नाम लिया गया लेकिन तालियों के लिए हाथ नहीं उठे. आम लोगों ने तालिया में खूब कंजूसी की और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई.