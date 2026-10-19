फिर छिड़ा वीरभद्र सिंह की अनदेखी का जिक्र, MLA रोहड़ू से जनता ने कुछ ऐसे जताई नाराजगी

फिर छिड़ा वीरभद्र सिंह की अनदेखी का जिक्र, MLA रोहड़ू से जनता ने कुछ ऐसे जताई नाराजगी
सराहन में मूर्ति अनावरण के दौरान रामपुर की जनता ने अपनी नाराजगी जताई. वहीं, डिप्टी सीएम ने रोहड़ू का जिक्र करते हुए बड़ा संदेश दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:55 AM IST
रामपुर: हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर के सराहना में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर रोहड़ू में वीरभद्र सिंह की अनदेखी के मामले ने एक बार फ़िर तूल पकड़ा. मंच पर स्वागत भाषण के साथ ही पोस्टर से वीरभद्र सिंह के नदारत होने का ज़िक्र छिड़ा और इशारा मुख्यमंत्री के हालिया रोहड़ू कार्यक्रम की ओर था. मंच पर रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्रागटा भी मौजूद थे. इस दौरान रामपुर की जनता ने चुप्पी से अपनी नाराजगी जताई, तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने चित परिचित अंदाज में रोहड़ू का जिक्र करते हुए बड़ा संदेश दिया.
स्थानीय जनता ने ऐसे जताई नाराजगी
मौका वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम था ऐसे में मंच कांग्रेस और खास तौर पर वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट के नेताओं से पटा हुआ था. ऐसे में स्वागत सत्कार के लिए बारी-बारी से मंचासीन कांग्रेस नेताओं के नाम लिए जा रहे थे और सामने पर आंगन में बैठी जनता तालिया की गड़गड़ाहट से इन नेताओं का इस्तकबाल कर रही थी. कार्यक्रम में रोहड़ू विधायक मोहन लाल ब्राक्टा भी पहुंचे थे. इसी बीच जब कार्यक्रम में मोहन लाल ब्राक्टा का नाम लिया गया तो तालियां खामोश रहीं. दो बार मंच से विधायक का नाम लिया गया लेकिन तालियों के लिए हाथ नहीं उठे. आम लोगों ने तालिया में खूब कंजूसी की और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई.
रोहड़ू को जाता था हर रास्ता- मुकेश अग्निहोत्री
वहीं, इस दौरान हिमाचल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने चित परिचित अंदाज में रोहड़ू का जिक्र करते हुए रोहड़ू में वीरभद्र सिंह की योगदान को याद किया. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "रोहड़ू जाणा मेरी आमिये" जैसे गाने यूं ही नहीं बन गए. ये वो दौर था जब हर रास्ता रोहड़ू की तरफ जाता था. रामपुर से वीरभद्र सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन यहां पर भी उन्होंने बड़े स्तर पर विकासात्मक कार्य किए.
'वीरभद्र सिंह युग पुरुष थे वीरभद्र सिंह'
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "वीरभद्र सिंह युग पुरुष थे और प्रदेश के किसी भी कोने में उनका स्वागत उसी गर्मजोशी के साथ होता था जैसा रोहड़ू या रामपुर में हुआ करता था. सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी वीरभद्र सिंह के साथ काम करने का सौभाग्य मिला. वीरभद्र सिंह जहां परिवार की अमानत हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की विरासत है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनके प्रति श्रदा एवं सम्मान रखते हुए उनकी आदम कद प्रतिमा ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित की है. हिमाचल के विकास, जनकल्याण और प्रदेश की प्रगति में उनके अतुलनीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनके दूरदर्शी नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण की गाथा सदैव हिमाचल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगी."
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