अजमेर में 9 साल बाद बदले अध्यक्ष के चेहरे, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

9 साल बाद मिले नए अध्यक्षः वरिष्ठ पत्रकार पीके श्रीवास्तव बताते हैं कि 9 साल से अजमेर के शहर और देहात कांग्रेस संगठन में विजय जैन और भूपेंद्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष रहे हैं. अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जैन और राठौड़ को 9 साल तक अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि अजमेर में सचिन पायलट दो बार संसद का चुनाव लड़ चुके हैं. पहली बार सांसद का अजमेर से चुनाव लड़ने के बाद पायलट को जीत ही हासिल नहीं हुई, बल्कि यूपीए सरकार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी हासिल हुआ. यूपीए सरकार जाने के बाद भी पायलट के हाथ खाली नहीं रहे. सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक पाराशर बताते हैं कि शहर अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल विधायक रह चुके हैं. उनको राजनीति का काफी अच्छा अनुभव है, इसका लाभ अजमेर में कांग्रेस को मजबूत करने में मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर विकास चौधरी युवा और ऊर्जावान है. दोनों नए अध्यक्षों के अनुभव का संगम अद्भुत है. पराशर ने कहा की उम्मीद है कि सभी गुटों को साथ लेकर डॉ. जयपाल बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती रखेंगे.

अजमेरः कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत 9 साल बाद अजमेर शहर और देहात को नए अध्यक्ष मिले हैं. शहर अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल और अजमेर देहात में विकास चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है.

पीसीसी के बनने के बाद सचिन पायलट ने अजमेर शहर और देहात कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विजय जैन और भूपेंद्र सिंह राठौड़ को नियुक्त किया. उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों अध्यक्षों ने कार्यकारिणी में पायलट समर्थकों को तरजीह दी. इस बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, लेकिन अजमेर में संगठन का ढांचा फिर भी वही रहा. गहलोत सरकार में धर्मेंद्र राठौड़ को अजमेर में फ्री हैंड दिया गया. राठौड़ ने पहले पुष्कर में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की, लेकिन मामला नही बैठा, तब राठौड़ अजमेर उत्तर क्षेत्र में सक्रिय हुए.

राठौड़ का बढ़ा कदः पीके श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पूर्व सीएम अशोक गहलोत के भरोसेमंद हैं. पूर्व विधायक डॉ. राजकुमार जयपाल के शहर अध्यक्ष बनने से धर्मेंद्र राठौड को फायदा है. संगठन में ही नही अब नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार तय करने में भी उनकी राय को पूरी तरजीह मिलेगी.

वहीं, अजमेर देहात में कांग्रेस से विकास चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है. जिले में कांग्रेस की एकमात्र सीट किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है. विकास चौधरी किशनगढ़ से विधायक हैं. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद विकास चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थामा था. विकास चौधरी को कांग्रेस में शामिल करवाने में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अहम भूमिका रही. विधायक बनने के बाद विकास चौधरी भी धर्मेंद्र राठौड़ एक टीम के खिलाड़ी बन गए.

वरिष्ठ पत्रकार पीके श्रीवास्तव बताते हैं कि अजमेर शहर और देहात कांग्रेस के नए अध्यक्षों की नियुक्ति पर्यवेक्षक के माध्यम से आम राय जानकर की गई है. संगठन में पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारणी के लोगों को अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करना होगा. श्रीवास्तव ने बताया कि राजकुमार जयपाल अजमेर दक्षिण से विधायक रह चुके हैं. उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है. उनके माता और पिता भी मंत्री रह चुके हैं. ऐसे में राजनीति का उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है.