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UP में कम बारिश का अलर्ट; कृषि मंत्री ने कहा- धान छोड़कर दलहन-तिलहन की करें बुआई

कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार आधी कीमत पर बीज मुहैया कराकर किसानों को राहत दे रही है.

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही.
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 2:22 PM IST

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कानपुर: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देश में कम बारिश को लेकर किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है. कानपुर में निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों के हवाले से बताया कि इस साल देश में औसत वर्षा का अनुमान पहले के 92% से घटकर अब 88% या उससे भी कम रह सकता है.

कृषि मंत्री ने साफ किया कि सुपर अल-नीनो के प्रभाव और समुद्री तूफानों के कारण यह प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं. इसका सीधा दुष्परिणाम उत्तर भारत की खेती और सिंचाई संसाधनों पर पड़ रहा है. इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा वैकल्पिक दलहनी फसलों के बीजों पर 50% का भारी अनुदान दिया जा रहा है.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस गंभीर संकट से बचने के लिए किसानों से पारंपरिक ढर्रे को छोड़कर फसल विविधीकरण अपनाने की पुरजोर अपील की है. उन्होंने विशेष आग्रह किया कि जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है या सिंचाई के साधन बेहद सीमित हैं, वहां किसान पारंपरिक धान की खेती की जगह दलहन और तिलहन की बुवाई को बढ़ाएं.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही. (Video Credit: ETV Bharat)

सरकार का मानना है कि इस कदम से अल-नीनो के प्रभाव से होने वाले कृषि नुकसान को रोका जा सकेगा और संकट के बावजूद किसानों की आमदनी प्रभावित नहीं होगी. धान उगाने वाले किसानों को सुझाव देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि यदि कुछ क्षेत्रों में धान की खेती करनी ही है, तो पानी की भारी खपत को कम करने के लिए किसान अनिवार्य रूप से डीएसआर पद्धति का प्रयोग करें.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धान की फसल केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाई जानी चाहिए, जहां नहरों का पर्याप्त पानी उपलब्ध हो या फिर अच्छी बारिश की पूरी संभावना हो. इसके अलावा कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार आधी कीमत पर बीज मुहैया कराकर किसानों को राहत दे रही है. सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे बड़े प्रयासों की जानकारी देते हुए सूर्य प्रताप शाही ने एक बड़े बजट की योजना का खाका सामने रखा.

उन्होंने बताया कि राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से 4,000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीस परियोजना चलाई जा रही है. इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने स्तर से 700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है.

इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड के सभी सातों जनपद, विंध्य मंडल के तीन जनपद, वाराणसी के चार, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडलों के कम उत्पादकता वाले हर जनपद से 4-5 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है. इन सभी चिन्हित इलाकों में किसानों को नि:शुल्क बीज, आधुनिक उपकरण और जरूरी इनपुट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

मंत्री ने रेखांकित किया कि इस संबंध में वह प्रयागराज की खरीफ गोष्ठी, अपनी पिछली कानपुर यात्रा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेमिनार में भी किसानों को लगातार जागरूक कर चुके हैं.

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस की पहले की सरकारों के तुष्टीकरण की नीतियों के कारण ही जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक अलगाववाद और अशांति की समस्याएं बनी रहीं. इसने वहां के विकास को रोक दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक प्रयासों और विकासपरक नीतियों की बदौलत आज जम्मू-कश्मीर की जनता को रोजगार, सम्मान और प्रगति के नए अवसर मिले हैं, जिससे वहां के लोग अब विकास की मुख्यधारा से जुड़कर मोदी सरकार की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं.

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