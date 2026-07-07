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निकाय और पंचायत चुनाव की मांग लेकर कांग्रेस का ओबीसी विभाग खोलेगा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा

जयपुर: प्रदेश में बीते 2 साल से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है. हाईकोर्ट भी सरकार को कई बार चुनाव कराने के आदेश दे चुका. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. 2 साल बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरने जा रही है. इस बार राजस्थान कांग्रेस ने अपने ओबीसी विभाग को आगे किया है. कांग्रेस का ओबीसी विभाग निकाय एवं पंचायत चुनाव मामले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगा, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

कांग्रेस को ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 साल से निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बहाने बना रही है. अब ओबीसी आयोग का बहाना ले रही है, जबकि सरकार ने ओबीसी आयोग को संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए. अभी कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं, जहां आयोग टीम नहीं पहुंच पाई. टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. यादव ने कहा कि संविधान में हर 5 साल में निकाय-पंचायत चुनाव अनिवार्य है, लेकिन सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है. यादव ने कहा कि कोर्ट कई बार इस मामले में सरकार को फटकार चुका है. कई बार चुनाव कराने को कह चुका है. अभी 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन सरकार ने कोई गतिविधि शुरू नहीं की.