निकाय और पंचायत चुनाव की मांग लेकर कांग्रेस का ओबीसी विभाग खोलेगा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा
विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव ने कहा, ओबीसी आयोग का बहाना लेकर सरकार टाल रही स्थानीय निकाय चुनाव. भाजपा को हार का डर है.
Published : July 7, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: प्रदेश में बीते 2 साल से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है. हाईकोर्ट भी सरकार को कई बार चुनाव कराने के आदेश दे चुका. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. 2 साल बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरने जा रही है. इस बार राजस्थान कांग्रेस ने अपने ओबीसी विभाग को आगे किया है. कांग्रेस का ओबीसी विभाग निकाय एवं पंचायत चुनाव मामले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगा, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी.
कांग्रेस को ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 साल से निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बहाने बना रही है. अब ओबीसी आयोग का बहाना ले रही है, जबकि सरकार ने ओबीसी आयोग को संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए. अभी कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं, जहां आयोग टीम नहीं पहुंच पाई. टीम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. यादव ने कहा कि संविधान में हर 5 साल में निकाय-पंचायत चुनाव अनिवार्य है, लेकिन सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है. यादव ने कहा कि कोर्ट कई बार इस मामले में सरकार को फटकार चुका है. कई बार चुनाव कराने को कह चुका है. अभी 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन सरकार ने कोई गतिविधि शुरू नहीं की.
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भाजपा को हार का डर: राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं करा रही. राजस्थान में पंचायतों और निकायों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इसलिए भाजपा सरकार किसी न किसी बहाने से चुनाव टालने की कोशिश कर रही है. अब सरकार का बहाना नहीं चलेगा. हम इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे. हमने तमाम जिलों में ओबीसी कांग्रेस की बैठकर बुलाकर चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है. जल्द इसकी तारीख भी जिलेवार घोषित करेंगे.
गांवों में काम ठप: उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरह से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. चुनाव नहीं होने से गांव में विकास के काम ठप हो गए हैं. सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. इस आंदोलन में हमारे साथ जनता भी सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएगी.
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