ETV Bharat / state

30 जून से देशभर में कांग्रेस का छात्र संपर्क अभियान, नुक्कड़ बैठकें और पर्चा वितरण कार्यक्रम की शुरूआत होगी

हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा रोहतक दौरे पर पहुंचे हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और राजस्थान के श्रीगंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा शनिवार को रोहतक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किए गए अभियान छात्रों की गूंज पर विस्तार से चर्चा की गई. यह अभियान पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की विफलताओं के खिलाफ शुरू किया गया है.

9 अगस्त को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम: 40 दिनों तक चलने वाला यह अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज को बुलंद करेगा. इसके बाद 30 जून से देशभर में छात्र संपर्क अभियान, नुक्कड़ बैठकें और पर्चा वितरण कार्यक्रम की शुरूआत होगी. जुलाई महीने में साप्ताहिक कार्यक्रम, कैंपस संपर्क और अंबेडकर संवाद होगा. 1 अगस्त को 28 शहरों में कलेक्टरेट घेराव और 9 अगस्त को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम के साथ अभियान के पहले चरण का समापन होगा.

30 जून से देशभर में कांग्रेस का छात्र संपर्क अभियान (ETV Bharat)

पेपर लीक देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल: बाद में पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि "पेपर लीक मामले ने देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं." उन्होंने कहा कि "मौजूदा समय में किसी की भी कोई जवाबदेही तय नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि "केंद्र सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद और सड़क से विधानसभा तक आम जन की आवाज उठाएगी."

केंद्र सरकार हर मामले में जनता को कर रही है गुमराहः वहीं, श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता को हर मामले में गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है, जो सही नहीं है." अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "इनकी खुद की जांच एजेंसी है." उन्होंने कहा कि "विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल होता है और जब वह नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती." ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कुलदीप इंदौरा ने कहा कि "आज हर नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए. उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए."

ये भी पढ़ें-कौन हैं संजय दत्त? जो हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बने, जानिए उनका राजनीतिक सफर

TAGGED:

कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा
कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल
कांग्रेस का छात्र संपर्क अभियान
UNION MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
CONGRESS STUDENT OUTREACH CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.