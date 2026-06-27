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30 जून से देशभर में कांग्रेस का छात्र संपर्क अभियान, नुक्कड़ बैठकें और पर्चा वितरण कार्यक्रम की शुरूआत होगी

9 अगस्त को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम: 40 दिनों तक चलने वाला यह अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज को बुलंद करेगा. इसके बाद 30 जून से देशभर में छात्र संपर्क अभियान, नुक्कड़ बैठकें और पर्चा वितरण कार्यक्रम की शुरूआत होगी. जुलाई महीने में साप्ताहिक कार्यक्रम, कैंपस संपर्क और अंबेडकर संवाद होगा. 1 अगस्त को 28 शहरों में कलेक्टरेट घेराव और 9 अगस्त को ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम के साथ अभियान के पहले चरण का समापन होगा.

रोहतक: हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और राजस्थान के श्रीगंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा शनिवार को रोहतक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किए गए अभियान छात्रों की गूंज पर विस्तार से चर्चा की गई. यह अभियान पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की विफलताओं के खिलाफ शुरू किया गया है.

30 जून से देशभर में कांग्रेस का छात्र संपर्क अभियान (ETV Bharat)

पेपर लीक देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल: बाद में पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने नीट यूजी-2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि "पेपर लीक मामले ने देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं." उन्होंने कहा कि "मौजूदा समय में किसी की भी कोई जवाबदेही तय नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि "केंद्र सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है." उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद और सड़क से विधानसभा तक आम जन की आवाज उठाएगी."

केंद्र सरकार हर मामले में जनता को कर रही है गुमराहः वहीं, श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता को हर मामले में गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है, जो सही नहीं है." अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "इनकी खुद की जांच एजेंसी है." उन्होंने कहा कि "विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल होता है और जब वह नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती." ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कुलदीप इंदौरा ने कहा कि "आज हर नागरिक चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए. उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए."