ETV Bharat / state

डोटासरा बोले- SIR में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस ने उसके मंसूबे फेल किए

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कालवाड़ के हाथोज में किया जयपुर ग्रामीण पश्चिम के कार्यालय का उद्घाटन

congress office inaugurated
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस में नए गठित किए गए जयपुर ग्रामीण पश्चिम के कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को राजधानी के कालवाड़ के पास हाथोज में किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर ग्रामीण पश्चिम के कार्यालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व सांसद और विद्याधर चौधरी के पिता हरिसिंह को याद करते हुए कहा कि उन्हें (डोटासरा को) राजनीति की एबीसीडी हरि सिंह ने सिखाई थी. यदि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते तो वे राजनीति में नहीं होते.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया. पिछले डेढ़ साल से निकाय पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, लेकिन यदि सरकार ने मार्च में पंचायत चुनाव नहीं करवाया तो 3000 करोड़ रुपए डूब जाएंगे. यह पैसा गांव के विकास पर खर्च होना होता है. ऐसा नहीं हुआ तो हम भाजपा के ईंट से ईंट बजा देंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़कर चुनाव के लिए प्रयास किए हैं. डोटासरा ने कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सलाखों के पीछे भेजो, तुम्हारे हाथ किसने रोक रखे हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें केवल हिंदू-मुसलमान करना है.

पढ़ें: विधानसभा: डोटासरा बोले, 'हिम्मत है तो 12 साल की परीक्षाओं की जांच कराओ, सरकार गिर जाएगी'

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में SIR शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उल्टे भाजपा को ही नुकसान हो गया. अमित शाह जयपुर आए, बीएल संतोष जयपुर आए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने काफी मेहनत की थी, इसलिए भाजपा को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी और भाजपा के ही लोगों के नाम कट गए.

यह भी पढ़ें: राजस्थान कांग्रेस के 4 नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, लिस्ट हुई जारी, सुनील शर्मा जयपुर शहर अध्यक्ष

पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकाय पंचायत चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. उन्होंने जयपुर ग्रामीण पश्चिम के जिलाध्यक्ष विद्याधर चौधरी को भी बधाई देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, उस पर खरा उतरना है. उन्होंने कहा कि विद्याधर चौधरी काफी मेहनती हैं और पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. जयपुर ग्रामीण पश्चिम के अध्यक्ष और फुलेरा से कांग्रेस विधायक विद्याधर चौधरी को बधाई भी दी. इस मौके पर कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा, अमीन कागजी, पूर्व विधायक बाबूलाल नागर, वेद प्रकाश सोलंकी, जयपुर ग्रामीण लोकसभा से प्रत्याशी अनिल चोपड़ा सहित कई अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद रहे.

TAGGED:

CONGRESS JAIPUR RURAL WEST
GOVIND SINGH DOTASARA ON SIR
SACHIN PILOT
CONGRESS LEADERS TARGETED THE BJP
CONGRESS OFFICE INAUGURATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.