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बाड़मेर: कांग्रेस की संविधान सद्भावना पदयात्रा अंतिम पड़ाव में, आज गगरिया में होगी संपन्न

सेहलाऊ से यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी.

Padayatra begins from Sehlau village with slogans for the Constitution and communal harmony.
संविधान-सद्भावना के नारों के साथ सेहलाऊ गांव से पदयात्रा शुरू (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 2:18 PM IST

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बाड़मेर: संविधान, सामाजिक सद्भाव, समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ सेड़वा से गागरिया तक निकाली जा रही कांग्रेस की करीब 100 किमी की पांच दिवसीय संविधान सद्भावना पदयात्रा मंगलवार को अंतिम दौर में पहुंच गई. मंगलवार सुबह सीमांत सेहलाऊ गांव से शुरू हुई यात्रा गगरिया गांव पहुंचकर समाप्त होगी. पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी आज पदयात्रा में शामिल हुए.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा के नेतृत्व में संविधान सद्भावना यात्रा के पांचवें दिन सेहलाऊ गांव से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए. स्थानीय लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं. सोमवार रात को सेहलाऊ में बड़ी सभा हुई. सेहलाऊ से यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी. लोग हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रतियां लेकर पदयात्रा में शामिल हुए. भारत माता की जय, वंदे मातरम और संविधान-सद्भावना के नारे लगाए.

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बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर सुबह की तरह आज भी सभी यात्रियों ने तिरंगे की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लिया और आगे बढ़े. यह यात्रा सिर्फ कदमों का सफर नहीं, बल्कि संविधान, देश की एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प है. सीमावर्ती बाड़मेर की सबसे बड़ी ताकत यहां का भाईचारा, आपसी विश्वास और सामाजिक सद्भाव है. ऑपरेशन क्लीनशिप के तहत बॉर्डर इलाके में धार्मिक स्थलों पर हुई कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने पांच दिवसीय संविधान सद्भावना पदयात्रा निकाली है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद ने यात्रा में शामिल हुए.

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