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अंबा प्रसाद को बेघर करने पर नाराज हैं कार्यकर्ता, ओबीसी नेता को प्रताड़ित कर रही है सरकारः जगदीश साहू

खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर अंबा प्रसाद समेत अन्य ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की राजनीति और महागठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दिवाली के दिन भी विधायक रहते अंबा प्रसाद को मिला सरकारी आवास जबरन खाली कराए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है. HEC परिसर स्थित आवास संख्या F-44 को प्रशासन ने शनिवार को दलबल के साथ जाकर तब खाली करा लिया था जब पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद अपने आवास पर नहीं थीं. प्रशासन द्वारा दलबल के साथ जबरन आवास खाली करा लिए जाने के बाद अम्बा प्रसाद जहां कल रात से ही आवास संख्या F-44 के बाहर टेंट लगाकर बैठ गई हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर से भी अब अम्बा प्रसाद के पक्ष में आवाज उठने लगी है.

भेदभावपूर्ण और अपमानित करने वाली कार्रवाई