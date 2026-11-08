अंबा प्रसाद को बेघर करने पर नाराज हैं कार्यकर्ता, ओबीसी नेता को प्रताड़ित कर रही है सरकारः जगदीश साहू

अंबा प्रसाद को बेघर करने पर नाराज हैं कार्यकर्ता, ओबीसी नेता को प्रताड़ित कर रही है सरकारः जगदीश साहू
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद को उनके सरकारी आवास से निकाले जाने पर आक्रोशित हैं. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 8, 2026 at 3:48 PM IST
रांची: झारखंड की राजनीति और महागठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दिवाली के दिन भी विधायक रहते अंबा प्रसाद को मिला सरकारी आवास जबरन खाली कराए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है. HEC परिसर स्थित आवास संख्या F-44 को प्रशासन ने शनिवार को दलबल के साथ जाकर तब खाली करा लिया था जब पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद अपने आवास पर नहीं थीं. प्रशासन द्वारा दलबल के साथ जबरन आवास खाली करा लिए जाने के बाद अम्बा प्रसाद जहां कल रात से ही आवास संख्या F-44 के बाहर टेंट लगाकर बैठ गई हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर से भी अब अम्बा प्रसाद के पक्ष में आवाज उठने लगी है.
भेदभावपूर्ण और अपमानित करने वाली कार्रवाई
सत्ता में झामुमो के साथ रहने की मजबूरी में बड़े नेता भले ही ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हों लेकिन ग्रासरूट कार्यकर्ता और मंझौले स्तर के नेताओं ने प्रशासन की ओर से कल आवास खाली कराने की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और एक ओबीसी नेता को अपमानित करने वाली कार्रवाई करार दिया है.
कई पूर्व मंत्री सरकारी आवास में रह रहे हैंः नरेंद्र कुमार लाल 'गोपी'
झारखंड कांग्रेस के ग्रासरूट कार्यकर्ता नरेंद्र कुमार लाल 'गोपी' ने कहा कि जानबूझकर कांग्रेस की पूर्व विधायक और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद को अपमानित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई पूर्व विधायक जिसमें भाजपा के भी पूर्व विधायक शामिल हैं वह आज तक अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं और तो और कई पूर्व मंत्री जो आज न मंत्री हैं और न विधायक लेकिन बड़े मजे से मंत्री स्तरीय सरकारी आवास में रह रहे हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनका मकान खाली नहीं कराया जा रहा है तो सिर्फ अम्बा प्रसाद का ही आवास क्यों खाली कराया जा रहा है.
अम्बा प्रसाद का आवास इस तरह खाली कराना गलतः जगदीश साहू
वहीं झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश सचिव जगदीश साहू ने कहा कि अम्बा प्रसाद का आवास खाली कराना किसी भी रूप में सही नहीं है. उन्होंने कहा कि क्या अम्बा प्रसाद एक ओबीसी नेता हैं और जनता के वास्तविक मुद्दे को धरातल पर मजबूती से उठाती रही हैं इसलिए उन पर यह भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है. जगदीश साहू ने कहा कि जब पूर्व विधायकों का आवास ही खाली कराना हो तो सभी पूर्व विधायकों का आवास खाली कराना चाहिए.
कई विधायक सरकारी आवास में रह रहे हैंः राकेश सिन्हा
अम्बा प्रसाद के सरकारी आवास F -44 को उनकी अनुपस्थिति में प्रशासन द्वारा जबरन खाली कराए जाने को लेकर राकेश सिन्हा ने बेहद सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देखना होगा कि किस परिस्थिति में कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद का आवास खाली कराया गया जबकि आज भी भाजपा के कई विधायक अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि कानून अपना काम करता है चाहे कोई सत्ता में हो या विपक्ष में. ऐसे में जब अम्बा प्रसाद का आवास खाली कराया गया है तो भाजपा के वैसे पूर्व विधायकों का सरकारी आवास कब खाली कराया जाएगा?
विधायक नहीं रहने के बावजूद रह लंबे समय तक रहींः मनोज पांडेय
अन्य पूर्व विधायकों के सरकारी आवास खाली नहीं कराने और दिवाली से एक दिन पहले ही अम्बा प्रसाद की अनुपस्थिति में उनका सरकारी आवास खाली कराने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में व्याप्त गुस्से को गैरजरूरी बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले में विभाग और सरकार के स्टैंड का बचाव किया है.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जिस सरकारी आवास में अम्बा प्रसाद रह रहीं थीं वह आवास एक आईपीएस अधिकारी को अलॉट हुआ है, ऐसे में भवन निर्माण विभाग की यह कार्रवाई है, सरकार या झामुमो का इससे कोई लेना-देना नहीं है. मनोज पांडेय ने कहा कि विरोध की जगह उन्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि विधायक नहीं रहने के बावजूद वह इतने लंबे समय तक उस आवास में रहीं. सिर्फ अम्बा प्रसाद का ही आवास क्यों खाली कराया गया?इस सवाल के जवाब में मनोज पांडेय ने कहा कि किसी न किसी से तो सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू होती, सबका ही आवास अब खाली कराया जाएगा.
इसे भी पढ़ेंः
रांची में टेंट लगाकर बैठीं AICC की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, प्रशासन द्वारा खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर धरना
कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराने दल-बल के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट, जानें पूरा माजरा
केंद्र सरकार पर भड़कीं AICC सचिव अंबा प्रसाद, NEET परीक्षा में अनियमितता पर बोला तीखा हमला