विधानसभा : हंगामेदार रह सकता है बजट सत्र, कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति

कानून व्यवस्था और महिला अपराध पर भी घेरेंगे: जूली का कहना है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछेंगे. राज्य में भूमाफिया और बजरी माफिया हावी हैं. पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं. मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है. हम आगामी दिनों में विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, जिसमें सभी विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होगी. उसके बाद सदन में इन मामलों को लेकर सरकार को घेरेंगे.

2 साल के शासन में जनता त्रस्त: विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है, सरकार अपने 2 साल के शासन में पूरी तरह से विफल रही है. जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, जो वादे सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में किए थे. उनमें एक भी वादा पूरा नहीं किया. पिछले बजट में की आधी से ज्यादा घोषणाएं अभी धरातल पर नहीं हुई है. उन सब मुद्दों पर सरकार से जवाब लिया जाएगा.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का 28 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने के आसार हैं. अब तक मनरेगा, अरावली, और SIR को लेकर भाजपा सरकार को सदन से बाहर सड़कों पर घेर रही कांग्रेस अब इन मुद्दों पर सदन में तीखे तेवर दिखाएगी. इसकी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ संकेत दिए कि प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से सदन में सवाल पूछेंगे तो उन्हें इनका जवाब देने को मजबूर भी किया जाएगा.

सदन के बाहर कई मुद्दों पर घेराव: सदन के अंदर सदन के बाहर भी कांग्रेस मनरेगा, अरावली, SIR, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अपराध, फसल खराबा समेत कई मुद्दों को लेकर भी धरने प्रदर्शन करेगी. पीसीसी चीफ डोटासरा का कहना है कि पिछले सत्र में विधायकों की जासूसी प्रकरण को सदन में फिर उठाएंगे और जो भी इसमें दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे क्योंकि विधायकों की जासूसी निजता का हनन है.

शैडो केबिनेट के जरिए घेरेंगे: जूली का कहना है कि कांग्रेस शैडो कैबिनेट के जरिए मंत्रियों को घेरेगी. कांग्रेस सरकारों में जो जिस विभाग का मंत्री रहा है, वो विधायक उसी विभाग के मंत्री से सवाल करने के साथ ही उससे संबंधित मामलों को सदन में उठाएंगे.

डोटासरा इस बार कार्यवाही में लेंगे भाग: पिछले दो सत्र से सदन की कार्यवाही से दूर रहे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं. डोटासरा ने इसके संकेत दिए. पिछले बजट सत्र में आसन पर कथित टिप्पणी के मामले में डोटासरा को सदन से निलंबित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने सदन से दूरी बना ली थी.

सरकार को रणनीति बनानी होगी: राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि इसमें शक नहीं है कि विधानसभा में विपक्ष बहुत मजबूत है. इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर सदन में हंगामा देखने को मिलेगा. मनरेगा, SIR,फसल खराबा, विधायकों की जासूसी और कई दूसरे मामले हैं, जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा. विपक्ष के पास कई अच्छे अनुभवी नेता हैं, जो नियम परंपराओं से वाकिफ हैं. ये भाजपा के मंत्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. उनसे बचाव के लिए भाजपा क्या रणनीति बनाएगी, यह देखने वाली बात होगी. भाजपा में एक दो मंत्रियों को छोड़ दें तो ज्यादातर ऐसे नहीं हैं, जो विपक्षी हमलों का करारा जवाब दे सकें. ऐसे में इस बार बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है.

