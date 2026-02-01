ETV Bharat / state

16 फरवरी को देहरादून में लोक भवन कूच करेगी कांग्रेस, बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा

उत्तराखंड में कांग्रेस ने शुरू की सरकार को घेरने की तैयारी, लोक भवन कूच को सफल बनाने के लिए बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा

Congress Lok Bhawan March Program
कांग्रेस की बैठक (फोटो सोर्स- X@INCUttarakhand)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 1, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में कांग्रेस अभी से ही तैयारियों में जुट गई है. जिसके तहत कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में आगामी 16 फरवरी को लोक भवन कूच का ऐलान किया है. जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक हुई. जिसमें लोक भवन कूच को सफल बनाने पर रणनीति बनाई गई.

16 फरवरी को लोक भवन कूच करेगी कांग्रेस: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक हुई. यह बैठक गढ़वाल मंडल के जिला, महानगर अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के अनुशांगिक संगठनों के बीच हुई. इस बैठक में 16 फरवरी को विभिन्न मुद्दों को लेकर किए जाने वाले लोक भवन (राजभवन) कूच को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई.

बीजेपी सरकार ने जनता का विश्वास तोड़ा: कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बैठक में कहा कि 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी का लोक भवन घेराव ऐतिहासिक होने जा रहा है. राज्यपाल से कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचकर बीजेपी सरकार की विफलताओं, महंगाई बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जन विरोधी फैसलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता के विश्वास को तोड़ा है.

सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस: कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती रहेगी. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस निडरता से देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह हम सबको भी जनता की लड़ाई लड़नी है.

बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त, नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा: वहीं, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेकर देवभूमि को कलंकित कर रही है. हरक सिंह का कहना है कि बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है. वहीं, बैठक में 90 दिनों का रोडमैप पर कार्य करने को कहा गया है.

