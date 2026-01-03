ETV Bharat / state

नए साल में राजस्थान कांग्रेस को मिला टास्क, मनरेगा के मुद्दे पर एक माह तक होंगे धरने-प्रदर्शन

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों को सर्कुलर जारी कर 5 जनवरी से सड़कों पर उतरने के निर्देश दिए हैं.

Congress Portest on MNREGA Issue
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 3, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बीते दिसंबर माह अरावली के मुद्दे पर प्रदेश में सड़कों पर धरने-प्रदर्शन कर चुकी कांग्रेस अब नए साल में भी मुखरता से धरने-प्रदर्शन करेगी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के मुद्दे पर कांग्रेस को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरने के निर्देश दिए हैं. 5 जनवरी से इन धरने-प्रदर्शनों की शुरुआत होगी, जोकि 30 जनवरी तक चलेंगे. मनरेगा के नाम बदलने और कई अन्य बदलावों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और अब इसी कड़ी में सभी राज्यों में धरने-प्रदर्शनों को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है. राजस्थान में भी 5 जनवरी से कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरे जनवरी माह धरने-प्रदर्शन करेगी, जो प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर आयोजित होंगे. उन्होंने कहा कि इसका रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है कि कहां पर कितने और किस तरह से आंदोलन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस पर खास फोकस रखा जाएगा. ग्रामीण इलाकों में जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि मनरेगा में ग्रामीण इलाकों के लोगों को ही रोजगार मिलता रहा है और अब उनका रोजगार छीना जा रहा है. पहले प्रदेश स्तर पर धरना आयोजित होगा, उसके बाद जिलों में धरने-प्रदर्शन आयोजित होंगे.

पढ़ें: गहलोत बोले- मनरेगा के मूल स्वरूप को मिटाने का प्रयास निंदनीय, सरकार की मानसिकता गरीब विरोधी

पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि मनरेगा के नाम बदलने और उसमें कई प्रकार के संशोधन किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना-प्रदर्शन करेगी. हालांकि प्रदेश स्तर पर धरने-प्रदर्शन की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन 10 जनवरी के बाद प्रदेश स्तर पर धरना-प्रदर्शन आयोजित होगा. उसके बाद सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर धरने आयोजित किए जाएंगे. उसके बाद मंडल, बूथ और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होंगे, जिसमें राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर मनरेगा के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करने और जो बदलाव केंद्र सरकार ने किए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की जाएगी.

यह भी पढ़ें: डोटासरा का एनडीए सरकार पर हमला, बोले- गांधी के विचारों को खत्म करने की कर रहे साजिश

एआईसीसी ने बनाया साख का सवाल: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा को साख का सवाल बना रखा है. यही वजह है कि 27 दिसंबर को दिल्ली में हुई वर्किंग कमेटी की बैठक में भी मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को घेरने की रणनीति बनी थी और निंदा प्रस्ताव पास हुआ था. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों को सर्कुलर जारी करके 5 जनवरी से मनरेगा के खिलाफ व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन रहीं सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि वे अपनी आखिरी सांस तक मनरेगा की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि मनरेगा में गरीब व्यक्ति को काम का अधिकार दिया गया था, लेकिन इस सरकार ने लोगों से काम का अधिकार वापस ले लिया है, अब लोगों को मांगने पर रोजगार नहीं दिया जाएगा.

TAGGED:

DEMONSTRATIONS ON MNREGA
CONGRESS STATE PRESIDENT DOTASRA
गोविंद सिंह डोटासरा
RAJASTHAN CONGRESS
CONGRESS PORTEST ON MNREGA ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.